Napoli Overdrive Festival, in 35.000 al Centro Direzionale per lo show dei Motori

Domani gran finale nel “ritrovato” luogo di eventi napoletano

Napoli, 11 ottobre 2025 – Trentacinquemila persone nella seconda giornata di Napoli Overdrive Festival a Centro Direzionale. Un flusso continuo di appassionati, famiglie, curiosi e turisti sin dalla mattina ha invaso il Centro Direzionale trasformandolo ancora una volta in un’arena urbana spettacolare, tra show di motori, acrobazie mozzafiato e musica dal vivo. Gli stuntmen di Alvaro Dal Farra hanno regalato emozioni forti “volando” tra i grattacieli, mentre a terra il pubblico ha potuto ammirare auto da sogno e modelli iconici, da Ferrari a Lamborghini, da Aston Martin a Porsche. Particolarmente affollata l’area dei simulatori con ben quattro auto da Formula1 presenti.

Uno spettacolo totale che ha confermato la perfetta riuscita della scommessa del Comune di Napoli: trasformare il Centro Direzionale in un nuovo polo cittadino capace di accogliere grandi eventi e attrarre pubblico da ogni parte d’Italia e oltre. L’area, tradizionalmente cuore amministrativo e direzionale della città, si è scoperta per due giorni un luogo vivo, accessibile, sorprendente. Una sperimentazione che funziona, segno che Napoli può offrire spazi moderni e sicuri dove spettacolo e innovazione convivono.

La giornata di sabato ha unito tecnica e intrattenimento: corsi di guida sicura, mostre, parate di auto mozzafiato, sessioni dedicate alla sicurezza stradale con gli stand delle Forze dell’ordine che hanno accolto i bambini all’interno delle vetture e, a richieste, sirene spiegate e sorrisi in continuazione. Ad aggiungersi un programma di show ininterrotto fino a tarda sera. Sul palco principale, spettacoli musicali e performance live. No Stress con il Trio, The History Live (Iannaccone – Palligiano), Over Scugnizzi Band, Davide Scafa, Fabiola Cimminella e Gigi e Ross, DJ set Gigi Soriani e la musica di Radio Marte a fare da compagnia. Il tutto ha accompagnato il tramonto su uno skyline trasformato per l’occasione in un palcoscenico dinamico e scenografico.

Soddisfatto l’organizzatore Antonio Olivieri: “Il successo di pubblico conferma l’intuizione vincente del format Napoli Overdrive: un evento che parla di futuro, tecnologia e passione motoristica, ma anche di città, di spazi urbani da reinventare. Il Centro Direzionale, con la sua nuova accessibilità e la vicina stazione della metropolitana, si candida così a diventare la nuova grande piazza metropolitana per i grandi eventi”. Domani la chiusura con l’apoteosi finale: ancora stuntmen, spettacoli, la parata attraverso la città e l’ultima serata di festa che promette di accendere Napoli fino all’ultimo istante di questa prima, straordinaria edizione.

Programma Domenica 12 ottobre

09:00-12:00: No Stress con il Trio

11:00: Esibizione stuntman

11:30: Partenza parata tour città di Napoli

12:15: Esibizione stuntman Alvaro Dal Farra

13:00-15:00: Pausa pranzo con DJ set

15:00-17:00: The History Live (Iannaccone – Palligiano)

16:30-17:30: Esibizione moto

18:00-19:30: UrbanNed

19:30: Aperitivo Radio Marte con animazione palco Gigio Rosa

22:00: Chiusura Napoli Overdrive