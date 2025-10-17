Cinema: inaugurato a Napoli il Distretto Campano dell’Audiovisivo nell’Ex Base Nato di Bagnoli

Il Presidente De Luca ha inaugurato a Napoli il Distretto Campano dell’Audiovisivo. Nell’Ex Base Nato di Bagnoli anche la Scuola Regionale dell’Audiovisivo intitolata a Francesco Rosi

Napoli. Inaugurato dal Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, apre nell’Ex Base Nato di Bagnoli a Napoli il Distretto Campano dell’Audiovisivo, nuovo polo di produzione e formazione per l’industria cinematografica ed audiovisiva. “Una giornata splendida – dichiara il Presidente De Luca – in cui aggiungiamo un nuovo importante elemento di identità e di orgoglio per il nostro territorio dotandolo di una struttura dedicata alle attività produttive e alla formazione dei giovani nei mestieri del Cinema. L’inaugurazione del Distretto Campano e della Scuola Regionale dell’Audiovisivo intitolata a Francesco Rosi è una preziosa occasione per rendere omaggio a questo grande regista, un uomo libero, protagonista del nostro tempo e grande sostenitore dei giovani”.

Il simbolico taglio del nastro del Presidente De Luca ha aperto al pubblico, di operatori del settore, giornalisti e studenti, i nuovi spazi per una prima visita a cui hanno preso parte l’attrice e produttrice Carolina Rosi, Antonio Marciano (Presidente della Fondazione Campania Welfare), Titta Fiore e Maurizio Gemma (rispettivamente Presidente e Direttore della Film Commission Regione Campania). Ad essi il compito di presentare nel dettaglio, in conferenza stampa, tutte le opportunità e le iniziative che caratterizzeranno le attività di questa nuova struttura polifunzionale di 2000 metri quadrati finanziata dalla Regione Campania, a completamento di una strategia avviata con la Legge Cinema del 2016, con un investimento di circa 7,2 milioni di euro, e realizzata dalla Film Commission Regione Campania. Un primo importante tassello di un progetto che, con un investimento complessivo di 60 milioni di euro, si completerà a Bagnoli con la ristrutturazione dell’intero edificio (circa 10.000 mq), dell’adiacente teatro e della attigua ex Officina Meccanica della dismessa base militare (che diventerà un Polo per le scenografie) mentre Salerno sarà sede di una struttura “water tank” (per le riprese subacquee), di un teatro digitale e di un cineporto.

Nel cuore dell’ex zona industriale di Bagnoli, più precisamente al piano terra nell’Edificio D nell’area militare che accoglieva il Comando Nato per il Sud Europa, il Distretto Campano dell’Audiovisivo offrirà alle produzioni nazionali ed internazionali attive sul territorio vari servizi di primaria e strategica rilevanza. Dal Cineporto, con spazi dedicati alle varie necessità logistiche (casting, sartoria e uffici) all’area attrezzata per il “co-working”, con sale riunioni, desk operativi, punti ristoro e area proiezioni, attraverso cui facilitare e stimolare l’incontro e le possibili connessioni tra le figure professionali e le aziende operanti in Campania in ambiti e servizi differenziati del settore audiovisivo.

Spazi di ampia metratura, che accolgono molteplici segni – dal busto marmoreo del fondatore della Titanus Gustavo Lombardo, ad uno storico proiettore Prevost, fino a decine di foto, locandine e poster disposte su ogni parete – a testimoniare, tra passato e presente, l’importanza e la vitalità del grande cinema “made in Campania”. All’esterno uno spazio verde accoglie i giovani fusti di venti alberi, uno per ogni anno di attività della Film Commission Regione Campania, piantumati per l’occasione. Il progetto complessivo del Distretto Campano dell’Audiovisivo include l’avvio delle attività della Scuola Regionale dell’Audiovisivo Francesco Rosi, diretta da Armando Mauro. A descriverne finalità e modalità gli interventi di Armida Filippelli (Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania), Rosanna Romano (Direttore Generale per le Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania), Raffaele Fabbrocini (CCSC Cultural Heritage Enhanced-Lab), Giuseppe Gaeta (Consulente per l’alta formazione terziaria della SRA Francesco Rosi).

La SRA Francesco Rosi, la prima scuola pubblica del Sud Italia per la formazione e l’aggiornamento delle competenze dei professionisti del comparto, è dotata di quattro aree didattiche, una sala di posa, uno studio per regia, montaggio audio – video e color correction. Spazi attivi che consentiranno agli allievi di affrontare attraverso corsi di formazione professionale, master universitari, seminari e masterclass (queste ultime previste già nei prossimi mesi di novembre e dicembre) un percorso di conoscenza e perfezionamento in molteplici ambiti professionali altamente specializzati, di natura tecnico-operativa, di sviluppo creativo fino alle attività manageriali e gestionali.

