UEFA dice no all’Eintracht: la sfida di Champions con il Napoli resta al Maradona, senza tifosi tedeschi

Respinta la richiesta del club di Francoforte di spostare la partita in campo neutro o a porte chiuse. La gara si giocherà regolarmente a Napoli, ma gli ultras ospiti resteranno fuori per motivi di ordine pubblico

17 ottobre 2025 – La UEFA ha respinto ufficialmente la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare la partita di Champions League contro il Napoli in un campo neutro o di farla disputare a porte chiuse. Il club tedesco aveva protestato contro la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta ai propri tifosi per motivi di sicurezza, ma l’istanza non è stata accolta. Il match, dunque, si disputerà regolarmente allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con la sola presenza dei sostenitori partenopei. La decisione, arrivata dopo giorni di tensione tra i due club e le rispettive tifoserie, chiude ogni spazio a ulteriori ricorsi.

La Prefettura di Napoli ha confermato che il divieto d’ingresso per i tifosi del Francoforte resterà in vigore, in linea con le disposizioni di ordine pubblico già adottate in passato per evitare episodi di violenza. L’Eintracht, attraverso una nota ufficiale, ha espresso “profonda delusione” per la decisione della UEFA, definendola “un grave colpo per lo sport e per i nostri tifosi più leali”. Il Napoli, dal canto suo, resta concentrato sull’obiettivo sportivo: difendere il primato nel girone e consolidare il cammino europeo in un Maradona che si annuncia infuocato, anche se con una sola bandiera sugli spalti — quella azzurra.