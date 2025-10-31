Musei gratis a Napoli e in Campania: elenco completo e orari

Musei gratis in Campania domenica 2 novembre 2025: elenco completo dei siti aperti a Napoli, Caserta, Pompei e in tutta la regione



Domenica al Museo torna con l’ingresso gratuito nei principali luoghi d’arte e cultura della regione. Da Pompei a Capodimonte, una giornata dedicata alla bellezza. Domenica 2 novembre 2025 sarà una giornata speciale per gli amanti dell’arte e della cultura. Torna infatti “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali in tutta Italia. Anche a Napoli e in Campania saranno tantissimi i luoghi aperti gratuitamente al pubblico, pronti ad accogliere visitatori e turisti.

A Napoli: dai capolavori del MANN a Capodimonte e Palazzo Reale

Nel capoluogo partenopeo spiccano il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), custode dei reperti di Pompei ed Ercolano, e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che ospita opere di Caravaggio, Tiziano e Masaccio. In piazza del Plebiscito sarà possibile visitare gratuitamente anche il Palazzo Reale di Napoli, con i suoi eleganti saloni e le sale storiche dei Borbone. Aderiscono inoltre il Museo Madre di arte contemporanea, il Certosa e Museo di San Martino, e il panoramico Castel Sant’Elmo, ideale per ammirare Napoli dall’alto in una cornice suggestiva.

Le meraviglie archeologiche: Pompei, Ercolano e Stabia

Tra i siti più visitati della Campania, anche Pompei, Ercolano e Stabia apriranno gratuitamente le loro aree archeologiche. Una straordinaria opportunità per scoprire, senza biglietto, le città romane sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e vivere un’esperienza immersiva tra templi, domus e affreschi millenari.

Reggia di Caserta e i musei della Campania

Anche la Reggia di Caserta, patrimonio mondiale dell’UNESCO, parteciperà all’iniziativa. I visitatori potranno passeggiare tra gli appartamenti reali e i giardini monumentali senza pagare l’ingresso, approfittando di un’occasione perfetta per una gita culturale fuori porta.

Nel resto della regione, l’elenco dei luoghi aperti comprende anche il Museo Archeologico di Paestum e Velia, il Museo Irpino di Avellino e il Teatro Romano di Benevento, testimonianze del grande patrimonio diffuso che caratterizza la Campania.

Consigli utili per la visita

L’ingresso gratuito non include sempre le mostre temporanee o gli eventi speciali. È quindi consigliato consultare i siti ufficiali dei musei per verificare orari e prenotazioni. Alcuni luoghi, come la Reggia di Caserta o Capodimonte, possono richiedere la prenotazione anticipata per motivi di sicurezza o di affluenza.

Chi desidera approfittare della giornata è bene che arrivi in anticipo: la “Domenica al Museo” attira ogni mese migliaia di visitatori e le code non mancano.

Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale campano

La “Domenica al Museo” del 2 novembre rappresenta un invito a riscoprire la ricchezza culturale della Campania, dalle grandi città d’arte ai centri minori. Un modo per vivere la storia, l’arte e la bellezza del territorio in un’unica giornata, senza alcun costo. Dalla maestosità della Reggia di Caserta alla quiete del Bosco di Capodimonte, passando per la magia senza tempo di Pompei, sarà un’occasione perfetta per lasciarsi conquistare dalla cultura.