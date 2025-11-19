Napoli si accende per il Natale: inaugurato il grande albero a Piazza Municipio e 150 km di luminarie in città

Dalle installazioni tridimensionali ai viali illuminati, il capoluogo partenopeo dà il via ufficiale alle festività con un’illuminazione record che trasforma le strade in un grande villaggio natalizio

Napoli, 18 novembre 2025 – Con l’accensione del maestoso albero in Piazza Municipio, Napoli ha ufficialmente inaugurato la stagione natalizia. Una cerimonia partecipata, con famiglie, turisti e curiosi che hanno affollato la piazza per assistere a uno dei momenti più attesi dell’anno. L’albero, alto diversi metri e adornato da migliaia di luci led, rappresenta il cuore simbolico delle iniziative festive che accompagneranno la città fino a gennaio.

Ma la vera protagonista è l’intera illuminazione cittadina: oltre 150 chilometri di luminarie sono stati installati lungo le principali vie e piazze, dal centro storico al lungomare, passando per il Vomero e la zona occidentale. Le decorazioni includono addobbi tridimensionali, archi luminosi, installazioni artistiche e grandi alberi posizionati nei punti strategici della città.

Il progetto mira non solo a valorizzare il patrimonio urbano, ma anche a sostenere l’economia locale, incentivando il turismo e lo shopping durante il periodo natalizio. L’atmosfera, già vibrante e suggestiva, sta attirando visitatori da tutta la regione, trasformando le strade in un percorso magico fatto di luci, colori e musica.

Napoli si conferma così una delle città italiane con la tradizione natalizia più ricca e scenografica, pronta a vivere un dicembre ricco di eventi, mercatini e iniziative culturali che accompagneranno cittadini e turisti nel clima unico del Natale partenopeo.