Napoli avanti in Champions: superato il Qarabağ con una prova di autorità al Maradona

Gli azzurri vincono 3-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka, controllando una gara che il Qarabağ ha tenuto viva solo a tratti

Formazioni

Napoli (allenatore: Antonio Conte): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Marcatori: Kvaratskhelia, Zoubir, Osimhen, Lobotka

Qarabağ (allenatore: Gurban Gurbanov): Lunev, Medina, Mustafazade, Andrade, Mammadov, Romao, Janković, Qarayev, Juninho, Zoubir, Wadji

Marcatori: Zoubir

26 novembre 2025 – Il Napoli torna a respirare aria europea e lo fa con una prestazione solida, convincente, che gli consente di superare il Qarabağ 3-1 al Diego Armando Maradona e consolidare la propria posizione nel girone. La squadra azzurra, sostenuta da un pubblico numeroso e caldo, ha controllato ritmo e gioco per gran parte dell’incontro, lasciando ai campioni dell’Azerbaigian solo poche fiammate.

La gara si sblocca dopo venti minuti con una splendida azione personale di Kvaratskhelia, che rientra sul destro e infila il portiere ospite con un tiro preciso sul secondo palo. Il Qarabağ reagisce con coraggio e trova il pareggio alla mezz’ora con un’azione rapida centralmente conclusa da Zoubir, ma nella ripresa è il Napoli a riprendere in mano la partita. A metà secondo tempo Osimhen firma il nuovo vantaggio con un colpo di testa imperioso su cross di Di Lorenzo, e nel finale è Lobotka a chiudere definitivamente il match con una conclusione da fuori dopo un recupero alto degli azzurri. Gli ultimi minuti scorrono senza particolari affanni, con il Napoli che gestisce palla e campo fino al triplice fischio.

Una vittoria importante per fiducia, classifica e continuità, con la squadra che mostra progressi in intensità, pressing e lucidità negli ultimi metri.