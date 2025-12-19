Il Napoli piega il Milan e vola in finale di Supercoppa

Neres e Hojlund firmano il 2-0: gli azzurri dominano la semifinale e sognano il trofeo

Riad,18 dicembre 2025 – Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa Italiana superando il Milan con un netto 2-0 in una semifinale condotta con autorità e lucidità. Gli azzurri impongono da subito il proprio ritmo, mostrando compattezza e qualità contro un Milan che fatica a trovare soluzioni efficaci per rientrare in partita.

Il vantaggio arriva grazie a Neres, che finalizza una manovra rapida e ben costruita, premiando l’aggressività e la pressione alta del Napoli. Il Milan prova a reagire, ma la squadra azzurra mantiene il controllo del gioco, limitando i rischi e continuando a rendersi pericolosa in fase offensiva.

Nella ripresa il Napoli chiude i conti con Hojlund, bravo ad attaccare la profondità e a battere il portiere con freddezza, mettendo al sicuro il risultato. Da quel momento la gestione è ordinata e matura, fino al fischio finale che certifica l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana.

Formazioni Napoli Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Hojlund, Neres, Milan Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Reijnders, Bennacer, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud

Arbitro Orsato, marcatori Neres, Hojlund, allenatori Conte, Pioli, stadio Al-Awwal Park di Riad.