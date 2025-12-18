Scampia volta pagina, abbattuta anche la Vela Rossa

Prosegue la demolizione dei simboli del degrado e avanza il progetto di rigenerazione urbana tra nuove case, servizi e spazi pubblici

Napoli, 17 dicembre 2025 – Con l’abbattimento della Vela Rossa si compie un nuovo passaggio decisivo nel lungo percorso di trasformazione di Scampia. Dopo la caduta degli altri edifici storicamente associati a marginalità e abbandono, anche questo ultimo grande simbolo lascia spazio a una stagione diversa, segnata da cantieri, progetti e investimenti che puntano a restituire qualità urbana e dignità abitativa al quartiere della periferia nord di Napoli.

La demolizione rappresenta non solo un intervento edilizio, ma un segnale politico e sociale forte, che accompagna il programma di rigenerazione finanziato con fondi nazionali ed europei. Al posto delle Vele sono previste nuove residenze, servizi di prossimità, aree verdi, scuole e infrastrutture pensate per ricucire il tessuto urbano e favorire l’inclusione. L’obiettivo dichiarato è superare definitivamente l’idea di Scampia come enclave del disagio, restituendola alla città come quartiere vivo, connesso e abitabile.

Il cambiamento del volto di Scampia passa anche dalla memoria e dalla partecipazione dei residenti, molti dei quali sono stati accompagnati in percorsi di ricollocazione abitativa. La fine della Vela Rossa chiude una pagina lunga decenni e ne apre un’altra, in cui la demolizione diventa il presupposto per costruire una nuova identità urbana, fondata su legalità, servizi e opportunità. Napoli, con questo intervento, conferma la volontà di affrontare le sue ferite storiche trasformandole in occasioni di rinascita.

