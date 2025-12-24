Napoli trionfa in Supercoppa: autorità, equilibrio e qualità decisiva

Gli azzurri vincono la Supercoppa con una prova completa, piegando il Milan 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund

Napoli, 23 dicembre 2025 – Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana con una prestazione convincente e matura, superando il Milan con il risultato di 2-0 e alzando il primo trofeo stagionale. Una gara interpretata con grande attenzione tattica e con la giusta dose di aggressività, nella quale gli azzurri hanno saputo coniugare solidità difensiva e qualità offensiva.

Dopo una fase iniziale di studio, è il Napoli a prendere in mano il controllo del match, gestendo il possesso e aumentando progressivamente la pressione. Il vantaggio arriva nel primo tempo con Neres, bravo a finalizzare un’azione rapida sulla fascia e a battere il portiere con precisione. Nella ripresa il Milan prova a reagire, ma trova una difesa azzurra compatta e ben organizzata. A chiudere i conti è Hojlund, che sfrutta un inserimento centrale e firma il gol che mette definitivamente al sicuro il risultato.

La squadra di Antonio Conte mostra compattezza tra i reparti, attenzione nella fase di non possesso e grande lucidità nei momenti chiave dell’incontro, amministrando il vantaggio fino al fischio finale senza correre rischi.

Il successo in Supercoppa non è soltanto un trofeo da mettere in bacheca, ma anche un segnale importante per il prosieguo della stagione: il Napoli dimostra di avere identità, profondità e ambizione, elementi fondamentali per puntare in alto su tutti i fronti.

Formazioni

Napoli Meret Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Olivera Anguissa Lobotka Zielinski Politano Neres Hojlund Allenatore Conte

Milan Maignan Calabria Tomori Thiaw Theo Hernandez Reijnders Bennacer Pulisic Loftus Cheek Leao Giroud Allenatore Pioli

Marcatori

Neres Hojlund