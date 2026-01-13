Napoli-Inter 2-2: McTominay salva il pareggio al Meazza

Un pari combattuto a San Siro che lascia inalterati gli equilibri al vertice: il Napoli rimonta due volte l’Inter e resta agganciato alla corsa scudetto

Serie A, 11 gennaio 2026 – Stadio Giuseppe Meazza, Milano. A San Siro, nel big match della 20ª giornata di Serie A, Napoli e Inter hanno dato vita a un confronto vibrante conclusosi sul 2-2, un risultato che mantiene aperta la lotta per lo scudetto. L’Inter è passata in vantaggio già al 9’ con Federico Dimarco, bravo a sfruttare un assist di Marcus Thuram e a trafiggere la difesa partenopea. Gli ospiti non si sono persi d’animo: al 26’ il centrocampista Scott McTominay ha pareggiato i conti con un bel tiro dopo un’azione costruita da Eljif Elmas. La partita ha proseguito con ritmi elevati e, nella ripresa, un rigore controverso assegnato all’Inter ha permesso a Hakan Çalhanoglu di ristabilire il vantaggio al 73’. Quando sembrava che i nerazzurri potessero controllare il match, McTominay ha trovato di nuovo il gol all’81’ con una splendida volée su assist di Noa Lang, fissando il punteggio finale sul 2-2. La tensione è rimasta alta fino all’ultimo, con l’Inter vicina al gol vittoria in pieno recupero ma il palo ha negato il 3-2.

Formazioni e marcatori

L’Inter scesa in campo con Yann Sommer tra i pali, difesa composta da Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, con Federico Dimarco e Luís Henrique sulle fasce. A centrocampo Nicolò Barella, Piotr Zieliński e Hakan Çalhanoglu hanno cercato di dettare i ritmi, supportando l’attacco con Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Napoli, invece, ha risposto con Vanja Milinković-Savić in porta, Beukema, Amir Rrahmani e Juan Jesus nella linea difensiva con Giovanni Di Lorenzo a destra. Stanislav Lobotka e Scott McTominay a centrocampo hanno lavorato per contenere l’avanzata nerazzurra, mentre Spinazzola, Matteo Politano ed Eljif Elmas si sono impegnati nel creare superiorità sulle fasce supportando Rasmus Højlund in attacco. I marcatori della serata sono stati Federico Dimarco per l’Inter al 9’, Scott McTominay per il Napoli al 26’ e all’81’, e Hakan Çalhanoglu dal dischetto al 73’.

La panchina nerazzurra era guidata da Cristian Chivu, che ha provato a sfruttare il fattore campo per imporre ritmo e possesso. Napoli, in trasferta, era diretto da Antonio Conte, il quale ha visto i suoi reagire con orgoglio dopo essere andati due volte in svantaggio.

Con questo pareggio, l’Inter mantiene il primo posto in classifica con 43 punti, staccando l’AC Milan e Napoli, che inseguono rispettivamente a tre e quattro punti di distanza. Il Napoli, nonostante un inizio di girone di ritorno complicato, dimostra carattere e continuità nella corsa al titolo, mentre l’Inter conferma di essere tra le candidate principali alla conquista dello scudetto, con una rosa profonda e in grado di rispondere alle difficoltà anche quando non brilla.