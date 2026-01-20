Inter-Napoli, scontro al vertice al Meazza. Una partita ad alta tensione

Questo pomeriggio gli azzurri affrontano i nerazzurri in uno scontro diretto ad alta tensione: Conte cerca conferme e continuità nella corsa al vertice



Il calendario della Serie A propone, domenica 11 gennaio 2026, una delle sfide più attese della stagione: Inter-Napoli, confronto che pesa in modo significativo sugli equilibri dell’alta classifica. A fare da cornice sarà lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, teatro tradizionalmente ostico per gli azzurri, chiamati a una prova di personalità e solidità contro una delle squadre più complete del campionato. Il Napoli arriva all’appuntamento consapevole dell’importanza del risultato. Una vittoria consentirebbe agli uomini di Antonio Conte di lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti, mentre anche un pareggio, in un contesto così difficile, potrebbe rappresentare un passo utile nella gestione della stagione. L’Inter, dal canto suo, punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica e ribadire il ruolo di favorita.

Il confronto tattico – La gara si preannuncia intensa sul piano tattico. L’Inter dovrebbe affidarsi a un sistema ormai collaudato, basato su possesso palla, ampiezza sugli esterni e qualità nella gestione dei ritmi. Il Napoli risponderà con una struttura solida, compatta, pronta a sfruttare le transizioni e la fisicità dei propri interpreti offensivi. Conte, come da tradizione, chiede ai suoi grande aggressività senza palla e attenzione massima nella fase difensiva, soprattutto contro un attacco interista capace di colpire con pochi tocchi. Decisiva sarà la battaglia a centrocampo, dove equilibrio e intensità potranno indirizzare l’andamento del match.

Probabili formazioni – Secondo le indicazioni della vigilia, le due squadre dovrebbero presentarsi in campo con questi assetti:

L’Inter dovrebbe schierarsi con Sommer tra i pali, difesa a tre guidata da Acerbi con Bastoni e Pavard, corsie presidiate da Dimarco e Dumfries, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. In attacco spazio alla coppia formata da Lautaro Martínez e Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

Il Napoli dovrebbe rispondere con Meret in porta, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, centrocampo a quattro con Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola. Sulla trequarti spazio alla qualità di Neres ed Elmas, alle spalle del riferimento offensivo Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro e direzione di gara – La partita sarà affidata all’arbitro Mariani, chiamato a gestire un match dal coefficiente di difficoltà elevato, con possibili episodi decisivi in un contesto di grande intensità agonistica. L’attenzione sarà massima anche sull’utilizzo del VAR, spesso determinante in sfide di questo livello.

Il peso del risultato – Inter-Napoli non è solo una partita di cartello, ma un vero snodo della stagione. Per gli azzurri rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare ambizioni e crescita del gruppo, mentre per i nerazzurri è l’occasione di confermare la propria forza davanti al pubblico di casa.

A San Siro, l’11 gennaio, il Napoli è chiamato a dimostrare di poter competere fino in fondo, trasformando una trasferta complicata in un’opportunità per rafforzare identità e classifica