Bagnoli in piazza l’8 marzo: corteo contro l’America’s Cup

Manifestanti in marcia nel quartiere: “La spiaggia sì, la Coppa no”. Protesta nel giorno della Festa della donna contro i progetti legati alla competizione velica

Napoli, 8 marzo 2026 – Nel giorno dell’8 marzo, tra le iniziative organizzate in città per la Giornata internazionale della donna, a Bagnoli è andato in scena un corteo di protesta contro l’America’s Cup e contro quelli che i manifestanti definiscono progetti di “grandi opere” destinati a trasformare il quartiere.

Il corteo ha attraversato le strade della zona occidentale di Napoli con striscioni e slogan, riunendo attivisti, residenti e realtà associative. Al centro della mobilitazione la contestazione ai piani legati all’organizzazione della celebre competizione velica internazionale, che secondo i partecipanti rischierebbe di incidere sul futuro dell’area e sulla fruizione pubblica del litorale.

Durante la manifestazione è stato ribadito uno degli slogan più ripetuti: “La spiaggia sì, la Coppa no”, a sottolineare la richiesta di restituire completamente la costa ai cittadini e di privilegiare interventi di riqualificazione ambientale e sociale piuttosto che eventi sportivi di grande richiamo.

Per i promotori della protesta, la priorità dovrebbe essere la bonifica e la piena valorizzazione dell’area di Bagnoli, da anni al centro di progetti di rilancio urbanistico. Il corteo si è svolto in modo partecipato, portando nel quartiere una mobilitazione che intreccia temi ambientali, sociali e urbani proprio nella giornata simbolo delle rivendicazioni civili.