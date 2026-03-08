Napoli celebra l’8 marzo tra cultura, diritti e memoria: musei aperti e corteo femminista in città

Visite guidate, ingressi gratuiti nei luoghi della cultura e la manifestazione di “Non Una di Meno”: numerose iniziative per la Giornata internazionale della donna

7 marzo 2026 – Napoli si prepara a celebrare l’8 marzo con un ricco calendario di iniziative culturali, sociali e civili in occasione della Giornata internazionale della donna. Tra musei aperti, visite guidate tematiche e manifestazioni in piazza, la città dedica l’intero weekend a eventi che mettono al centro il ruolo delle donne nella società, nella storia e nella cultura.

Tra le iniziative più attese c’è l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali, promosso dal Ministero della Cultura. A Napoli aderiscono diversi siti culturali, tra cui il Palazzo Reale e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, che per l’occasione organizzano anche visite tematiche dedicate alle figure femminili nella storia e nell’arte. Sono previste anche visite guidate speciali, come l’itinerario “Sguardi di Donna” al Museo e Real Bosco di Capodimonte, mentre alla Reggia di Portici si terrà il tour tematico “Storie di donne: visionarie, sovrane e scienziate”, un percorso alla scoperta delle protagoniste femminili che hanno segnato la storia del complesso borbonico.

Accanto agli appuntamenti culturali non mancano le iniziative di carattere civile. Il movimento femminista “Non Una di Meno” ha organizzato anche a Napoli un corteo e momenti di mobilitazione per richiamare l’attenzione sui diritti delle donne e sulla lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere. Mostre, incontri culturali, spettacoli teatrali e dibattiti completano il programma di una giornata che, oltre alla dimensione celebrativa, vuole essere anche un momento di riflessione collettiva sulle conquiste sociali e sulle sfide ancora aperte per la parità di genere.