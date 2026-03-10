Eduardo De Crescenzo torna all’Arena Flegrea di Napoli con “Essenze Jazz”

Appuntamento il 30 giugno. Biglietti in vendita da oggi per l’unica data in città del cantautore partenopeo, al Noisy Naples Fest



Eduardo De Crescenzo torna in concerto a Napoli e per l’appuntamento con la sua città sceglie ancora una volta l’Arena Flegrea, uno spazio prestigioso, garante di un’acustica eccelsa, importante nell’espressività della sua musica. Eduardo De Crescenzo è un artista singolare, il grande pubblico lo scopre in quel Sanremo del 1981 con ANCORA che in pochi giorni si trasforma in un successo internazionale, ancora oggi amato e suonato in tutto il mondo e gli regala la fama. La sua, però, è una musica complessa, fatta di melodie e armonie colte, di tempi e ritmi sperimentali, incanta platee esigenti educate alla lettura della virtù: al Teatro San Carlo di Napoli, tempio dell’Opera; al Teatro Morlacchi a Perugia, nell’ambito di Umbria jazz; al Ravello Festival, riferimento internazionale per la musica classica … eppure la sua voce magica, ormai leggendaria, la rende fluida e accessibile anche al grande pubblico. Negli anni continua a incantare le generazioni che si susseguono, complici un repertorio ispirato che vive in un eterno presente con la forza dei grandi classici o forse anche la coerenza artistica e umana con cui abita il palco.

I biglietti per il concerto di Eduardo De Crescenzo all’Arena Flegrea saranno in vendita dal 9 Marzo alle ore 12.00 in esclusiva su ETES.it e nei punti vendita autorizzati.