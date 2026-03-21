Napoli, blitz a Cagliari: decide McTominay dopo un minuto

Gli azzurri vincono 1-0 all’Unipol Domus e volano al secondo posto: gol lampo dello scozzese, poi gestione e poche emozioni
Il Napoli conquista tre punti pesanti sul campo del Cagliari, imponendosi per 1-0 nella sfida della 30ª giornata di Serie A. A decidere il match è un gol immediato di Scott McTominay, in rete dopo appena due minuti di gioco, sufficiente agli uomini di Antonio Conte per portare a casa una vittoria preziosa in chiave Champions. (Virgilio Sport)
La gara si mette subito in discesa per gli azzurri: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, McTominay è il più rapido a ribadire in rete, firmando lo 0-1 che resterà invariato fino al triplice fischio. Dopo il vantaggio, il Napoli controlla il possesso e il ritmo, senza però riuscire a chiudere definitivamente la partita.
Il Cagliari prova a reagire ma crea poco, affidandosi soprattutto alle ripartenze. Nella ripresa i partenopei sfiorano il raddoppio con alcune iniziative di De Bruyne e Politano, ma il risultato non cambia. Una gestione prudente che consente comunque agli azzurri di conquistare la quarta vittoria consecutiva.
Le formazioni
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro (73’ Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (73’ Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (84’ Raterink); Folorunsho (65’ Kilicsoy); Esposito (84’ Trepy). Allenatore: Pisacane. (Fanpage)
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (84’ Juan Jesus); Politano (77’ Spinazzola), Gilmour (77’ Anguissa), Lobotka (55’ Alisson Santos), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
Marcatori
2’ McTominay (N)
Una vittoria “corta” ma fondamentale per il Napoli, che continua la sua rincorsa nelle zone alte della classifica, dimostrando solidità ma anche margini di crescita nella gestione del gioco e nella finalizzazione.