Ad Amalfi l’educational tour con 27 agenzie di viaggio per una nuova gestione dei flussi in Città

Garantire una visita autentica e consapevole della destinazione Amalfi: Fiavet Campania e Basilicata e l’Associazione Sorrentina Agenti Viaggio in visita ad Amalfi per vivere un’esperienza immersiva

29 marzo 2026 – Amalfi si svela nei suoi percorsi più inediti, promuovendo un turismo consapevole e diffuso tutto l’anno. Gestione dei flussi e sviluppo armonico, in equilibrio tra le esigenze di visitatori e popolazione residente, garantendo allo stesso tempo un’esperienza autentica della destinazione. Si è svolto ieri l’educational tour promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano, attraverso la sua DMO Visit Amalfi, organizzato in collaborazione con la Fiavet Campania e Basilicata e l’Associazione Sorrentina Agenti Viaggio.

Ben 27 tra i maggiori tour operator e agenzie di viaggio di Napoli e penisola sorrentina hanno preso parte all’evento, che si è caratterizzato come un’esperienza immersiva globale: un’intera giornata ad Amalfi, con una prima parte formativa in Arsenale e, a seguire, visita guidata attraverso i percorsi meno conosciuti della città, in un itinerario che si è snodato attraverso il centro storico, dal mare alla montagna, alla scoperta della nuova sentieristica e delle frazioni di Amalfi. L’iniziativa si inserisce tra le “11 azioni per un Turismo più sostenibile” predisposte dal Comune di Amalfi per la gestione dei flussi nel tempo e nello spazio.

“Tra queste lo sviluppo di itinerari e passeggiate per favorire la dispersione dei flussi turistici e far scoprire la storia di Amalfi e delle sue frazioni, la nuova segnaletica CAI con frecce orizzontali, verticali, segnavia e bacheche, la geocalizzazione di 60 Punti di interesse, la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico e delle aree montane, i percorsi all’aperto per escursioni, ciclismo e outdoor. – dichiara il Sindaco di Amalfi Daniele Milano – Ma soprattutto l’incentivazione della visita ad Amalfi nel tardo pomeriggio e di sera con guide esperte locali. E ancora il miglioramento dell’informazione e dell’accoglienza, con un info-point aperto tutto l’anno e il supporto online della DMO Visit Amalfi, il sito internet e le guide multilingue, promuovendo l’offerta turistica della Rete di destinazione Amalfi Experience”.

Permettere, quindi, al visitatore di vivere un’esperienza unica tra cultura, outdoor, aree interne, sentieri ed enogastronomia – come evidenziato dalla DMO Visit Amalfi durante la sessione plenaria mattutina di formazione – scoraggiando la visita “mordi e fuggi”.