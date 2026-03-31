Casalesi, retata all’alba: 23 arresti, colpito il cerchio familiare di Zagaria

Operazione dei carabinieri su impulso della Dda: smantellata la rete di fiancheggiatori e referenti del clan tra Caserta e provincia

Caserta, 30 marzo 2026 – Un’operazione su vasta scala contro il clan dei Casalesi è scattata all’alba, portando all’arresto di 23 persone ritenute vicine all’organizzazione, tra cui alcuni familiari del boss Michele Zagaria. Il blitz, eseguito dai carabinieri e coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia, ha interessato diversi centri del Casertano, con interventi simultanei per colpire nodi strategici del sistema criminale.

Le indagini avrebbero ricostruito una rete articolata di soggetti incaricati di sostenere le attività del clan, assicurando continuità operativa e gestione degli interessi illeciti sul territorio. Tra i compiti contestati figurano il supporto logistico, la trasmissione di ordini e il mantenimento dei contatti tra affiliati.

I reati ipotizzati comprendono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, estorsioni e altri delitti aggravati dal metodo mafioso. L’intervento rappresenta un nuovo passo nell’azione repressiva contro una delle organizzazioni camorristiche più radicate, con l’obiettivo di indebolirne le strutture interne e i legami familiari che ne garantiscono la sopravvivenza.