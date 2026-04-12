Sci, Pasquale Greco è campione italiano di Gigante

L’atleta dello sci club Napoli ha vinto a Pila (AO) il titolo tricolore categoria Ragazzi (under14), il primo della storia dello sci napoletano

Napoli, 11 aprile 2026 – Arriva il titolo tricolore per un napoletano nella quarta giornata dei Campionati Italiani Children di sci alpino, in corso di svolgimento a Pila in Valle d’Aosta. L’impresa porta la firma di Pasquale Greco, atleta dello sci club Napoli, che è stato premiato oggi come campione italiano di slalom gigante della categoria Ragazzi. Il primo titolo italiano nella categoria maschile e la prima volta anche per un napoletano doc. Pasquale Greco classe 2012 ha disputato la prima manche classificandosi in quarta posizione, ma dopo una strepitosa seconda prova nella quale ha fatto registrare il secondo tempo assoluto è balzato in testa alla classifica. Alle sue spalle il valdostano Mattia Pedoja Maso che era al comando dopo la prima prova, superato con un distacco di 3/100 di secondo.

“Pasquale ha messo gli sci per la prima volta con noi – ha dichiarato Stefano Bosio, suo allenatore e uno dei tracciatori della gara di oggi – e ha sempre gareggiato con i colori dello sci club Napoli. Un fedelissimo che ha seguito un percorso di preparazione costante e coerente che lo ha portato a questo magnifico risultato”. In questi giorni di gare Pasquale Greco si è classificato al 13.mo posto SuperG e al 16°nello skicross. Domani sarà in pista per l’ultima gara, lo slalom speciale.

In questi giorni dei campionati Italiani che sono iniziati martedì 8 aprile a Pila in Valle d’Aosta si concluderanno domani 12 aprile, con lo slalom Ragazzi e lo skicross per gli allievi, partecipano 420 atleti provenienti da tutta Italia, con 16 titoli in palio in 4 diverse specialità. Fino ad oggi i migliori del Comitato Campano sono stati Beatrice Torino dello sci club 2010, arrivata 12.ma in skicross tra le Ragazze e tra le Allieve Laura Grande Giacomelli del SAI, mentre nella categoria maschile i suoi compagni di squadra Matteo Bevilacqua e Lorenzo D’Acunto hanno ottenuto rispettivamente 10° e 13° posto in slalom.