Napoli rallenta a Parma: 1-1 e occasione persa nella corsa al vertice

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Azzurri subito sotto con Strefezza, McTominay firma il pari: forcing finale senza successo, Conte deve accontentarsi di un punto

Il Napoli non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Parma, al termine di una gara complicata sin dai primi secondi e che lascia più di un rimpianto nella corsa ai vertici della classifica. Partenza shock per la squadra di Antonio Conte: dopo appena 35 secondi il Parma passa in vantaggio con Gabriel Strefezza, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva e a battere il portiere azzurro. Il Napoli è così costretto a inseguire per quasi tutta la partita contro una formazione ben organizzata e attenta in fase difensiva. La reazione degli azzurri cresce con il passare dei minuti, ma è nella ripresa che arriva il gol del pareggio: al 60’ Scott McTominay trova la rete dell’1-1, finalizzando un’azione insistita e rimettendo in equilibrio il match.

Nel finale il Napoli aumenta ulteriormente la pressione, collezionando occasioni e mantenendo il controllo del possesso palla (oltre il 60%), ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo per completare la rimonta.

Marcatori:

1’ Gabriel Strefezza (Parma)
60’ Scott McTominay (Napoli)
Formazioni:
Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Circati, Osorio, Valeri; Bernabé, Estevez; Gabriel Strefezza, Sohm, Man; Bonny.
Allenatore: Fabio Pecchia.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Olivera; Kvaratskhelia, Zielinski; Osimhen.
Allenatore: Antonio Conte.

Possesso palla: Parma 38% – Napoli 62%
Tiri totali: Parma 8 – Napoli 15
Tiri in porta: Parma 3 – Napoli 6
Calci d’angolo: Parma 2 – Napoli 7

Un pareggio che consente al Napoli di muovere la classifica, ma che lascia l’amaro in bocca: gli azzurri creano, spingono, ma pagano caro l’approccio iniziale e la poca concretezza sotto porta. Ora servirà un cambio di passo nelle prossime gare per restare agganciati alla lotta per il titolo.

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