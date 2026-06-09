AI Summer School, il primo campus estivo in Italia sull’intelligenza artificiale dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

Lunedì 8 giugno 2026 l’open day presso lo Skills Lab di Baronissi (Salerno)

È in programma dal 6 al 10 luglio 2026 l’AI Summer School, il primo campus estivo in Italia sull’intelligenza artificiale dedicato alle ragazze e ai ragazzi nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Il percorso educativo – promosso da Skills, società leader di mercato nell’ambito della formazione e del lavoro, in collaborazione con Mario Mele, Consulente AI, Regista, Direttore della Scuola di Cinema per bambini – si propone di accompagnare gli adolescenti verso un uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

L’AI Summer School è un campus pratico, un primo modello operativo per sperimentare nuovi linguaggi educativi, capaci di parlare al presente dei ragazzi e alle competenze che serviranno nel loro futuro. L’AI è già presente nella vita dei ragazzi, spesso utilizzata in maniera inconsapevole. L’assunto di base di AI Summer School è che l’intelligenza artificiale non sia un rischio da cui proteggersi, ma uno strumento di apprendimento, da imparare a guidare con accanto un adulto.

Il summer camp è strutturato in cinque mattine intensive, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13:30, durante le quali poter sviluppare metodo, pensiero critico e creatività, con lezioni che si svolgeranno presso lo Skills Lab di Baronissi, in provincia di Salerno (in via Cappella 25). Per conoscere il progetto e fare domande, è possibile partecipare all’Open Day aperto ai ragazzi e ai genitori lunedì 8 giugno 2026 alle ore 18 presso lo Skills Lab. Il camp è dedicato a una fascia di età delicata, in cui non si è più bambini ma non ancora adulti. Una finestra evolutiva, quindi, in cui si è abbastanza grandi per comprendere e abbastanza giovani per costruire abitudini nuove e un metodo.

Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi, compilando il form al link https://www.skills.it/ai-summer-school-2026-open-day/#partecipazione-open-day