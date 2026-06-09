Inaugurato il “Murale del Rispetto” per combattere violenza e stereotipi

A Ponticelli la tappa finale del progetto Differenze 2.0

Napoli, 6 giugno 2026 – La parete di una scuola per denunciare la violenza di genere e le discriminazioni: nasce il “Murale del Rispetto” nell’Istituto scolastico superiore “Sannino De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto studenti provenienti da tutta Italia per la tappa finale di “Differenze 2.0”, percorso di sensibilizzazione alla parità di genere e all’inclusione.

La parete è stata presentata nel corso dell’evento conclusivo nazionale del progetto che si è tenuto a Napoli il 5 e 6 giugno, promosso dall’Uisp grazie al supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri. All’iniziativa erano presenti studenti e studentesse provenienti da Nuoro, Castrovillari, Forlì, Potenza, Enna e Valle D’Itria che, insieme a quelli di Napoli, hanno presentato le numerose azioni e allestimenti realizzati nelle loro scuole.

Il “Murale del Rispetto” li riassume tutti attraverso messaggi e grafiche che ogni scuola ha creato durante i laboratori curati da psicologi ed esperti di comunicazione. A questi si aggiungono la panchina rossa e le magliette con i nomi delle vittime di femminicidi avvenuti negli ultimi anni in tutta Italia. La parete è parte delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione realizzate da ragazze e ragazzi che, accompagnati da pedagogisti e psicologi, hanno costruito podcast, video, cartoline, caroselli, adesivi e altri contenuti per denunciare violenza, stereotipi, discriminazioni e per sensibilizzare tutti all’inclusione.

Il progetto Differenze 2.0 è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Avviso Violenza 2022.