Odissea nel Golfo: nave in avaria, docenti affittano un gommone per non perdere la lezione

In dodici bloccati a Procida pur di raggiungere le aule di Ischia si autotassano e scelgono la via del mare privata. Salve le lezioni



Napoli, 9 giugno 2026 – Un’avaria tecnica al traghetto di linea rischiava di paralizzare l’attività didattica di diversi istituti superiori di Ischia, ma la determinazione di un gruppo di insegnanti ha trasformato un lunedì di disagi in una storia di straordinario senso del dovere. È accaduto nelle prime ore della mattina nel corridoio marittimo che collega le isole di Procida e Ischia.

Dodici docenti pendolari, partiti da Napoli e dalla terraferma, si trovavano sulla banchina del porto di Procida, pronti allo scalo intermedio per raggiungere le rispettive cattedre sull’isola verde. All’improvviso, l’annuncio dello stop forzato del traghetto a causa di un guasto meccanico ha gelato i passeggeri, prospettando ore di attesa e l’inevitabile salto delle lezioni per centinaia di studenti. Di fronte al blocco dei collegamenti ordinari e senza alternative immediate fornite dalle compagnie di navigazione, i dodici insegnanti hanno deciso di fare squadra. Rifiutando l’idea di giustificare l’assenza a causa di forza maggiore, i docenti hanno contattato un operatore privato locale, autotassandosi per noleggiare d’urgenza un gommone di grosse dimensioni.

Il trasferimento straordinario ha permesso al gruppo di attraversare il tratto di mare in tempo record. Sbarcati sulla terraferma ischitana, i docenti sono riusciti a raggiungere i diversi plessi scolastici del territorio proprio in concomitanza con il suono della prima campanella, garantendo il regolare svolgimento delle attività in programma. L’episodio, che ha fatto rapidamente il giro delle comunità scolastiche isolane, ha raccolto il plauso di colleghi e famiglie, riaccendendo i riflettori sulle storiche difficoltà logistiche dei lavoratori pendolari delle isole minori, ma anche sulla prontezza e sullo spirito di servizio del corpo docente.