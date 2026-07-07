Coca-Cola Pizza Village cerca l’Assaggiatore Ufficiale di Pizza

AAA cercasi Assaggiatore Ufficiale di Pizza. Stipendio: zero. Pizze: tantissime. Polemiche: inevitabili

Il Coca-Cola Pizza Village apre ufficialmente le candidature per quello che potrebbe essere il mestiere più ambito (e discusso) d’Italia. No, non stiamo cercando un pizzaiolo. Nemmeno un influencer. E neppure qualcuno che assegna voti al cornicione dopo una foto scattata con il flash. Cerchiamo l’Assaggiatore Ufficiale del Pizza Village. Una figura rara. Forse leggendaria. Una persona capace di affrontare decine di pizze senza perdere lucidità, entusiasmo e, soprattutto, umiltà. Perché, diciamocelo, oggi in Italia siamo tutti esperti di pizza. Basta un morso e parte la sentenza: “cottura sbagliata, impasto troppo idratato, pomodoro poco emozionante, questa a Napoli non passerebbe, ne ho mangiata una migliore nel 2017 e nel frattempo la pizza si raffredda”. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare una selezione pubblica. Non serve il curriculum, non chiediamo lauree, non ci interessano follower… e no, nemmeno aver scritto “Top!” sotto mille post di pizzerie. Cerchiamo persone che sappiano dimostrare qualità decisamente più rare.

I requisiti richiesti:

– riconoscere una pizza appena sfornata da una semplicemente… tiepida;

– assaggiarla prima di recensirla (oggi non è più così scontato);

– cambiare idea almeno una volta davanti a un impasto diverso dal proprio preferito;

– riuscire a parlare di pizza senza pronunciare “tradizione”, “autentica” o “vera pizza napoletana” ogni venti secondi;

– arrivare all’ultima fetta con lo stesso entusiasmo della prima;

– accettare serenamente che qualcuno metta l’ananas sulla pizza senza invocare il codice penale.

Non c’è stipendio. Né contratto. Né pensione. C’è solo una responsabilità enorme: ricordare agli italiani che la pizza, ogni tanto, andrebbe mangiata prima di essere fotografata, recensita, classificata o trasformata nell’ennesimo dibattito social. “Amiamo le recensioni, le classifiche e perfino le discussioni infinite sulla pizza. Ma qualche volta abbiamo l’impressione che si passi più tempo a giudicarla che a mangiarla. Questa iniziativa nasce per sorridere di noi stessi e ricordare che la curiosità è un ingrediente importante quanto il pomodoro, la mozzarella… e la fame.”

Le candidature apriranno nei prossimi giorni attraverso i canali social del Coca-Cola Pizza Village. L’appuntamento è dal 7 al 12 luglio 2026 sul Lungomare Pertini di Pozzuoli, dove ventitre tra le più importanti pizzerie napoletane incontreranno musica, spettacoli, talk e migliaia di appassionati. Il programma vedrà alternarsi sul Main Stage, tra gli altri, Franco Ricciardi, Noemi, Fred De Palma, Settembre, Andrea Sannino e Rosario Miraggio, insieme ai protagonisti della canzone napoletana candidata al riconoscimento UNESCO. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero del Turismo e del Comune di Pozzuoli.