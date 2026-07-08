Terremoto nel calcio: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per la bancarotta del vecchio Bari

Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Napoli e Filmauro. La linea del club: “Esterrefatti dalle accuse, dimostreremo la totale correttezza”



Napoli, 7 luglio 2026 – La Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta che scuote i vertici del calcio italiano. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono ufficialmente indagati nell’ambito di un’indagine per concorso in bancarotta fraudolenta legata al fallimento della precedente gestione della società calcistica del Bari. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore della mattinata, portando a perquisizioni simultanee non solo negli uffici del club pugliese, ma anche nelle sedi della Filmauro a Roma e del Napoli a Castel Volturno. Al centro degli accertamenti dei magistrati ci sarebbero i flussi finanziari e i contratti che hanno accompagnato il passaggio della fenice barese dalle ceneri del vecchio fallimento alla nascita della nuova era targata De Laurentiis, con l’ipotesi di presunte irregolarità nelle operazioni di transizione della gestione sportiva.

La reazione del gruppo non si è fatta attendere. Attraverso una nota ufficiale congiunta, le società coinvolte si sono dichiarate “esterrefatte” per l’impianto accusatorio formulato dagli inquirenti. La difesa ha subito precisato come l’intervento della famiglia De Laurentiis abbia, al contrario, salvato il calcio a Bari, garantendo investimenti trasparenti, la ripartenza dai dilettanti e una gestione economica sempre oculata. I legali si dicono certi di poter chiarire ogni dinamica in tempi brevi, dimostrando l’assoluta linearità e trasparenza di ogni singola transazione finanziaria.

La notizia apre inevitabilmente uno scenario di forte tensione sia sul piano giudiziario che su quello dell’opinione pubblica, unendo idealmente le piazze di Napoli e Bari in ore di attesa e incertezza per gli sviluppi delle indagini.