Il nuovo volto di Piazza Municipio: Amalfi celebra la conclusione dei lavori con una serata di musica e tradizione 

Un momento di condivisione con la comunità per celebrare il completamento del progetto di riqualificazione che restituisce alla città uno spazio rinnovato. L’appuntamento è in programma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 20.30

Un evento per celebrare il momento conclusivo di un articolato percorso progettuale e amministrativo che restituisce alla città uno dei suoi luoghi simbolo, completamente rinnovato. L’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano dà appuntamento a giovedì 16 luglio 2026 alle ore 20:30 con la presentazione dei lavori e l’ideale “taglio del nastro”: con l’ultimazione del nuovo ascensore a servizio della Casa Comunale ed il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, la riqualificazione di Piazza Municipio giunge a conclusione.

La serata sarà impreziosita da una degustazione di prodotti tipici amalfitani, curata dalla rinomata Pasticceria Pansa, storica eccellenza della tradizione dolciaria cittadina. A seguire, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Napoli Eterna”, con Gabriella Di Capua alla voce, Pietro Intotaro alle tastiere, Marco Mariano alle percussioni e Salvatore Iembo al live electronics. Un progetto musicale che intreccia musica popolare, classica e contemporanea in un viaggio attraverso le molteplici influenze culturali che hanno plasmato l’identità di Napoli, offrendo un omaggio alla sua straordinaria tradizione musicale.

La nuova configurazione di Piazza Municipio nasce con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio aperto, armonico e versatile, destinato ad accogliere i principali appuntamenti della stagione e a diventare un luogo di incontro quotidiano per cittadini e visitatori. L’intervento, finanziato con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di circa 1 milione e 400 mila euro, ha le sue origini in un concorso di idee promosso nel 2014 con l’obiettivo di ripensare la piazza come uno spazio urbano unitario, accogliente e multifunzionale, capace di valorizzare il contesto storico e, al tempo stesso, di rispondere alle esigenze di una città contemporanea.

Il progetto esecutivo, sviluppato dal raggruppamento guidato dall’architetto Gennaro Torre, ha dato forma a questa visione attraverso un intervento complessivo che ha interessato il recupero della pavimentazione storica in pietra lavica vesuviana, la ricollocazione del Monumento ai Caduti all’interno della piazza, la riorganizzazione degli spazi pedonali, il rifacimento dei sottoservizi e degli impianti di raccolta delle acque meteoriche, l’adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione, l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano e la realizzazione dell’ascensore a servizio della Casa Comunale, che consente il superamento delle barriere architettoniche e rende pienamente accessibili gli uffici comunali. L’iter della progettazione e dell’esecuzione dei lavori è stato seguito dal Responsabile del settore comunale preposto ai beni culturali, arch. Giuseppe Caso.