Campania nella morsa dell’afa: allerta della Protezione Civile per ondate di calore

Temperature ben oltre la media stagionale e tassi di umidità record stringono la regione in un’instancabile cappa di caldo. Scatta il monitoraggio per i soggetti fragili

Napoli, 15 luglio 2026 – La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore che resterà in vigore fino alla giornata di venerdì. Le previsioni meteorologiche indicano una decisa impennata delle temperature, che si attesteranno su valori ben superiori alle medie del periodo, accompagnate da un forte tasso di umidità che renderà la percezione del caldo ancora più intensa, soprattutto nelle ore notturne e nei centri urbani.

Le zone interne e le grandi aree metropolitane saranno le più esposte al fenomeno dell’isola di calore, con scarsa ventilazione a peggiorare lo scenario complessivo. La sala operativa regionale ha invitato i sindaci e le autorità locali a porre in essere tutte le misure di vigilanza e assistenza previste dai piani comunali, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più a rischio, come anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche.

Per limitare l’impatto del caldo estremo sulla salute, si raccomanda innanzitutto di evitare l’esposizione diretta al sole e l’attività fisica intensa all’aperto nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 11:00 e le 18:00. È altrettanto fondamentale idratarsi costantemente preferendo l’acqua ed evitando bevande alcoliche, gassate o eccessivamente fredde, oltre a consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura per reintegrare i sali minerali. Negli ambienti domestici, infine, è consigliabile limitare l’ingresso del calore schermando le finestre con le tapparelle e regolare i condizionatori evitando sbalzi termici bruschi rispetto alle temperature esterne.

La situazione meteorologica resterà sotto costante osservazione da parte dei tecnici regionali, pronti a valutare l’estensione delle misure di allerta qualora le condizioni di blocco atmosferico dovessero persistere oltre la giornata di venerdì.