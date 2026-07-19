Procida celebra il mare: undici giorni di eventi per la 76ª Sagra del Mare

Dal 27 luglio al 6 agosto 2026), tra i momenti clou: elezione della “Graziella” 2026, concerto de Le Vibrazioni e spettacolo pirotecnico

Procida – Tradizione, spettacolo, musica, sport, cultura e identità marinara tornano protagonisti a Procida con la 76ª edizione della Sagra del Mare, in programma dal 27 luglio al 6 agosto 2026. Undici giorni di manifestazioni distribuite nei diversi luoghi dell’isola per celebrare il profondo legame tra la comunità procidana e il mare, tra memoria, partecipazione popolare e intrattenimento. Il programma si apre con le presentazioni territoriali delle “Grazielle” nelle tre Marine dell’isola – Marina Chiaiolella, Marina Corricella e Marina Grande – un percorso che attraversa i luoghi simbolo della vita marinara procidana e valorizza l’identità delle comunità locali. Le attività sportive accompagnano la rassegna con esibizioni pallavolistiche al Palazzetto dello Sport e con la finale del Torneo Isolano presso il campo sportivo “Mario Spinetti”, confermando il ruolo dello sport come momento di aggregazione e partecipazione.

Cuore della tradizione popolare sono anche i giochi a mare, con prove che richiamano lo spirito festoso della Sagra: dal palo a sapone al tiro alla fune, fino alla gara di nuoto e alle competizioni di kayak e tinozze, in scenari naturali e costieri tra i più rappresentativi dell’isola. Tra gli appuntamenti più attesi figura la presentazione delle “Grazielle” in una cornice di particolare prestigio culturale, con la conduzione di Jolanda De Rienzo e l’accompagnamento musicale del Quartetto Calace a Palazzo D’Avalos. Non mancano i momenti dedicati alla musica e allo spettacolo: il cartellone propone serate in piazza con eventi come “Procida InCanto”, concerti e intrattenimento per residenti e visitatori. Grande rilievo assume anche il momento più solenne dell’intera manifestazione, con la celebrazione in suffragio dei Caduti del Mare, che unisce dimensione religiosa e civile nel segno della memoria e del rispetto per quanti hanno perso la vita in mare; a seguire, la serata prosegue con il concerto della Banda Musicale “Isola di Procida”.

La manifestazione entra nel vivo con la premiazione dei Giochi della Sagra del Mare e prosegue con concerti dal forte richiamo popolare, tra cui quello della “Zurawski Band”. Particolarmente attesa è l’elezione della “Graziella” 2026, appuntamento identitario che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della Sagra. Tra i momenti di maggiore richiamo, il concerto de Le Vibrazioni, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico che illumina il cielo di Procida. La musica resta protagonista anche con lo show “Italia Show” curato da Gino Finelli, mentre il calendario si chiude con una grande serata dance in piazza: DJ Tizzano e guest DJ Prezioso accompagneranno il pubblico nel finale della 76ª edizione.