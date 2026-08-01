Nuova forte scossa nei Campi Flegrei: la terra trema ancora e la paura corre sui social

Continua lo sciame sismico nel napoletano: residenti in strada e verifiche in corso, ma la priorità resta fare comunità e non cedere all’isolamento



L’ennesima violenta scossa di terremoto ieri 31 luglio 2026 ha scosso l’area dei Campi Flegrei e l’intera area metropolitana partenopea, avvertita chiaramente non solo a Pozzuoli e Bacoli, ma anche in diversi quartieri di Napoli e nei comuni limitrofi. Un evento di intensità significativa che si inserisce nel più ampio fenomeno del bradisismo, riaccendendo l’apprensione di migliaia di famiglie. Il risveglio brusco e la sensazione del pavimento che vibra sono esperienze che lasciano il segno. Nei momenti immediatamente successivi ai tremori più intensi, molte persone si sono riversate in strada, cercando risposte, rassicurazioni o semplicemente la presenza di qualcun altro con cui condividere quegli attimi di smarrimento.

I dati tecnici delle principali scosse – I rilevamenti della Sala Operativa dell’INGV (Osservatorio Vesuviano) hanno tracciato il quadro completo dello sciame sismico, che ha registrato una sequenza di eventi a bassa profondità:

Evento principale:

Orario: 19:46

Magnitudo: Md 4.7

Profondità: circa 3 km

Epicentro: Tra Pozzuoli e Quarto / area flegrea

Principali repliche dello sciame:

Ore 20:49: Magnitudo 2.6 (profondità 2.8 km)

Ore 20:57: Magnitudo 2.9 (profondità 2.5 km)

Ore 22:00: Magnitudo 3.8 (profondità 3 km, epicentro a 3 km da Pozzuoli)

Ore 23:35: Magnitudo 3.1 / 2.5 (fase di assestamento notturno)

Nelle ore successive: Ulteriori scosse minori comprese tra magnitudo $1.8$ e $2.2$ registrate nelle prime ore del mattino. Le autorità locali e i tecnici della Protezione Civile hanno tempestivamente attivato i protocolli di monitoraggio e la verifica della staticità degli edifici e delle infrastrutture pubbliche nei punti più sollecitati.

Oltre la cronaca: la risposta della comunità – Al di là dei numeri, delle magnitudo e dei dati ipocentrali, ciò che emerge con forza in queste ore è la tenuta emotiva e sociale della popolazione. Quando la terra si muove sotto i piedi, la tentazione primaria può essere quella di chiudersi in se stessi o di farsi travolgere dall’ansia. Tuttavia, è proprio la capacità di fare rete, di guardarsi attorno e di riscoprire un senso profondo di appartenenza a fare la differenza. Ciò che unisce chi vive questa terra è molto più forte di ciò che la scuote. La sfida quotidiana non riguarda solo la gestione dell’emergenza o l’attesa dei bollettini ufficiali, ma la volontà di restare compatti, di sostenersi a vicenda e di trasformare l’inquietudine in una presenza vigile, consapevole e solidale.

La terra continua il suo corso, ma la risposta migliore resta la forza di una comunità che sa di non essere sola.