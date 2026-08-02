Campi Flegrei, l’incubo dopo la scossa: tra le ferite di Pozzuoli e la paura di un futuro incerto

L’Osservatorio Vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma resta l’angoscia della popolazione, dei commercianti e dei centinaia di sfollati lasciati senza una casa

Pozzuoli, 2 agosto 2026 – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato ufficialmente la fine dello sciame sismico che ha scosso la terra nei Campi Flegrei, ma nel cuore del territorio l’allarme non tace affatto. La scossa di magnitudo 4.7 registrata la sera di venerdì, la più violenta rilevata negli ultimi quarant’anni, si lascia alle spalle crepe profonde nelle strutture e una spaventosa sensazione di precarietà. A farne le spese in maniera drastica sono prima di tutto i cittadini costretti ad abbandonare i propri appartamenti: un bilancio grave che conta 144 famiglie evacuate, per un totale di circa 350 persone prive di un tetto sicuro, molte delle quali tormentate dall’angoscia di non potervi mai più fare ritorno.

La vita quotidiana a Pozzuoli appare profondamente paralizzata, tra strade sbarrate dalle transenne, il blocco temporaneo dei trasporti lungo la linea della ferrovia Cumana e detriti sparsi. Le ripercussioni economiche per le attività commerciali locali rischiano di rivelarsi pesantissime, simboleggiate drammaticamente dalla chiusura del mercato ittico, snodo vitale dell’economia flegrea. Per tanti residenti la situazione è insostenibile, tanto che c’è chi ha trascorso diverse notti riparandosi all’interno delle proprie automobili, schiacciato dalla consapevolezza che gli edifici storici difficilmente riusciranno a sopportare un bradisismo così insistente e dalla dolorosa certezza di non disporre delle risorse finanziarie per potersi trasferire altrove.

Sul sismabonus e sui rischi geologici del futuro restano aperti interrogativi inquietanti, con vari esperti che mettono in guardia sulla possibilità di eventi sismici capaci di sfiorare persino magnitudo 5, con scenari catastrofici. Il Parco Olivetti è diventato il simbolo plastico di questo dramma: gli oltre cento appartamenti del complesso, segnati dal sisma, sono stati completamente posti sotto sgombero di sicurezza, costringendo i residenti a rientrare solo per pochi minuti scortati dalle forze dell’ordine al fine di recuperare beni di prima necessità prima di essere allontanati.

In questo contesto d’emergenza, la macchina dei soccorsi cerca di offrire le prime risposte immediate. Oltre una novantina di cittadini ha trovato un riparo provvisorio presso le strutture del Palasport di Monteruscello, mentre le autorità lavorano alle procedure per i contributi di autonoma sistemazione. Non sono mancate le rassicurazioni istituzionali, con la visita del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e i continui rilievi della Prefettura di Napoli, volti a garantire la massima copertura finanziaria per la ricostruzione e per la messa in sicurezza delle infrastrutture vitali.

Rimangono tuttavia scoperte diverse criticità legate alla fragilità del territorio: i cedimenti dei costoni rocciosi lungo la costa e sul monte Olibano, i danni alla rete idrica con quartieri rimasti completamente all’asciutto e i possibili rischi legati alle esalazioni invisibili di anidride carbonica dai sottosuoli. Persino le celebrazioni religiose domenicali nel centro storico hanno dovuto adattarsi, costringendo i fedeli a radunarsi all’aperto di fronte a chiese lesionate, mentre una comunità ferita cerca faticosamente di rialzarsi chiedendosi quale futuro la attenda.