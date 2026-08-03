Capaccio si trasforma per il Ca’pacciamm Street Fest alla X edizione

Dal 20 al 22 agosto il borgo cilentano festeggia il suo decennale con spettacoli di strada, grandi novità e l’inno alla spensieratezza

Dal 20 al 22 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, il centro storico di Capaccio Capoluogo tornerà ad animarsi per la decima edizione del Ca’pacciamm Street Fest. Un traguardo importante per la manifestazione a ingresso libero, organizzata dall’Associazione Ca’pacciamm APS insieme alla direzione artistica di Orazio de Rosa per la Baracca dei Buffoni e sostenuta dal Comune di Capaccio Paestum e da numerose realtà territoriali. Per tre serate, il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra acrobazie, musica, mercatini artigianali e un’ampia area gastronomica dedicata alle tipicità locali. Come ha sottolineato la presidente dell’associazione Anna Rosa Palladino, questo decennale rappresenta un grande abbraccio collettivo e una gioia condivisa per celebrare dieci anni di passione, sacrifici e amore per il territorio.

Il filo conduttore scelto dal direttore artistico Orazio de Rosa è l’elogio del gioco, inteso come uno strumento per ritrovare leggerezza, abbattere le barriere e riscoprire la meraviglia. Gli spettacoli spazieranno dalla musica all’acrobazia fino alla narrazione, puntando sul coinvolgimento diretto degli spettatori. L’animazione itinerante vedrà protagonista la carica esplosiva della Boomerang Orkestra nella prima serata, seguita venerdì dalle gigantesche ed evolutive architetture del Cromosauro, una creatura scheletrica di cinque metri rivestita di stoffe colorate. Sabato sarà invece la volta dei ritmi travolgenti della Euroband Murgia Altamura.

La comicità e le arti circensi troveranno spazio sul palco con la giocoleria gestuale di Simone Romanò in Hop Hop, la travolgente irriverenza di Gianni Risola nell’Otto Panzer Show e la poesia del fuoco con Bring me a dream a cura di Mana Performing. Spazio anche alla tradizione napoletana con le guarrattelle di Pulcinella nella storia del re e all’equilibrismo ad alta quota con Lino Street Circus. Per festeggiare al meglio questo traguardo nascono anche due nuove produzioni teatrali esclusive. La prima è La Fiera dei Fratelli Fracasso, un laboratorio e spettacolo interattivo dedicato ai segreti del piccolo circo e ai giochi tradizionali in legno. La seconda è la performance itinerante Ai miei tempi… si stava meglio?!?, un viaggio nostalgico e ironico che travolgerà il pubblico tra musica e miti degli anni ’80 e ’90.

Ad arricchire l’evento ci saranno anche gli incontri culturali dedicati ai libri, che si terranno ogni sera alle 19:30 nel Cortile di Palazzo Tanza con la presentazione delle opere di Raffaele Galardi e Daniela Paura.

Info e dettagli:

Dove: Capaccio Capoluogo (SA)

Quando: Dal 20 al 22 agosto 2026, dalle ore 21:00 (presentazione libri ore 19:30)

Ingresso: Libero

Maggiori dettagli sulle pagine social ufficiali e sul sito capacciammstreetfest.it