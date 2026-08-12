Campi Flegrei, il Consiglio regionale si mobilita: in programma una seduta straordinaria sui terremoti

La conferenza dei capigruppo guidata dal presidente Manfredi fissa il dibattito ad oltranza sulle misure urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal sisma

Il 27 agosto 2026, a partire dalle ore 11:00, l’Aula consiliare si riunirà in una seduta monotematica interamente dedicata all’emergenza del bradisismo e del terremoto nei Campi Flegrei. La decisione, emersa dalla conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, risponde all’esigenza indifferibile di tracciare interventi concreti, immediati e continui a tutela della comunità.

I lavori proseguiranno ad oltranza per garantire che ogni aspetto critico venga affrontato senza vincoli di tempo. Al centro della discussione vi saranno l’erogazione di sostegni economici diretti alle famiglie e alle attività commerciali colpite, la verifica accelerata della stabilità degli edifici pubblici e privati e il potenziamento dei piani di protezione civile sul territorio. L’obiettivo primario dell’assise regionale è trasformare l’attenzione istituzionale in risorse certe e azioni risolutive per restituire serenità a un territorio fortemente provato.