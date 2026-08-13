Campi Flegrei, l’emergenza casa non si ferma: gli sfollati a Pozzuoli salgono a 2.843

La maggior parte della popolazione ha scelto il contributo per l’autonoma sistemazione, mentre oltre mille restano negli hotel e nelle strutture di accoglienza temporanea

Pozzuoli, 13 agosto 2026 – I dati aggiornati scattano una fotografia nitida della realtà che sta vivendo la comunità puteolana, dove la spinta del bradisismo e le frequenti scosse stanno continuando a rimodellare le abitudini e le vite di migliaia di persone. I numeri ufficiali raccontano una scelta ben precisa da parte dei cittadini interessati dalle ordinanze di sgombero o dall’inagibilità delle proprie abitazioni.

La netta maggioranza, pari a 2.703 persone, si trova attualmente in sistemazione autonoma, avendo optato per il contributo statale (CAS) per trovare una soluzione abitativa indipendente presso parenti o in affitto. Contestualmente, 140 persone sono ancora ospitate nelle strutture alberghiere convenzionate sul territorio, mentre altri 53 cittadini trovano temporaneo riparo presso il Palatrincone, il centro d’accoglienza allestito per fronteggiare l’emergenza.

La netta prevalenza dell’autonoma sistemazione dimostra la volontà di molti di mantenere un minimo di normalità e radici sul territorio, pur dovendo convivere con la precarietà di un contesto che richiede risposte strutturali e tempi certi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio.