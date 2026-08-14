Campi Flegrei, l’incubo dei costoni friabili tra fondi bloccati e l’ombra delle inchieste

Mentre la terra continua a tremare, la burocrazia frena gli interventi di consolidamento delle pareti rocciose, spingendo la Procura di Napoli ad aprire un’indagine sulla gestione delle risorse pubbliche

Napoli, 14 agosto 2026 – Il bradisismo non attacca soltanto dall’interno delle viscere della terra, ma consuma la superficie lungo la linea sottile dove la roccia incontra la vita quotidiana dei cittadini. Negli ultimi giorni, l’attenzione della Procura di Napoli si è concentrata in modo rigoroso sul rischio idrogeologico e strutturale che grava sui versanti rocciosi della zona flegrea, trasformando una prolungata emergenza naturale in un vero e proprio caso giudiziario legato all’inefficienza amministrativa. Gli ultimi episodi di distacco di materiale tufaceo lungo la parete rocciosa di Pozzuoli e sul Monte Olibano hanno riacceso l’allarme sulla fragilità di un territorio lasciato troppo a lungo senza adeguate opere di contenimento.

L’iniziativa avviata sotto la guida del procuratore Nicola Gratteri punta l’attenzione sul nodo cruciale dei finanziamenti pubblici. Dalle verifiche documentali in corso emerge un quadro drammatico fatto di ingenti somme destinate da anni alla prevenzione del dissesto e al consolidamento delle pareti a picco sul mare, rimaste tuttavia congelate all’interno di complessi e tortuosi passaggi burocratici. Per fare piena luce sulle responsabilità di ritardi non più tollerabili, la magistratura ha mobilitato sia la sezione specializzata nei reati contro la pubblica amministrazione sia quella dedicata alla tutela dell’ambiente e del territorio. L’ipotesi centrale riguarda la potenziale omissione di atti dovuti e la mancata esecuzione di opere inderogabili per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Nel frattempo, la paralisi dei cantieri continua a produrre effetti diretti e tangibili sulla vita di chi abita e frequenta l’area. Diversi litorali ed estese porzioni di spiaggia rimangono sbarrati per il costante pericolo di caduta massi, mentre lungo le arterie stradali limitrofe le deviazioni del traffico si sommano ai disagi provocati dallo sciame sismico. Anche la politica locale fa sentire la propria voce attraverso i sindaci del comprensorio, che denunciano da mesi le difficoltà operative derivanti dal blocco delle risorse e chiedono un’immediata semplificazione delle procedure per la messa in sicurezza dei versanti. Il confronto istituzionale si preannuncia particolarmente teso in vista del Consiglio Regionale monotematico previsto per la fine del mese, chiamato a chiarire la mappa esatta dei fondi stanziati e lo stato di attuazione dei progetti mai decollati.