Napoli travolta dall’abbraccio dei turisti: oltre mezzo milione di presenze per Ferragosto

Città al completo tra musei aperti e presidi straordinari delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel lungo weekend di festa

Napoli si conferma la regina indiscussa dell’estate e registra numeri da capogiro per il ponte di metà agosto. Le stime diffuse dalle associazioni di categoria tracciano un quadro straordinario per l’economia locale, con una previsione che supera i cinquecentomila visitatori pronti a percorrere i vicoli del centro storico, spingersi fino al lungomare e riempire ogni struttura ricettiva disponibile. Un flusso imponente che testimonia la costante crescita dell’appetibilità internazionale della capitale partenopea, capace di attirare flussi continui grazie alla sua combinazione unica di arte, cultura ed enogastronomia.

Per accogliere una mole così maestosa di visitatori, la macchina organizzativa cittadina ha messo in campo sforzi eccezionali. I principali complessi monumentali e i poli museali garantiscono aperture straordinarie per permettere a residenti e viaggiatori di fruire del patrimonio artistico anche nei giorni di festa. Contestualmente, la Prefettura e la Questura hanno disposto un piano di sicurezza ad hoc, schierando pattuglie dei Carabinieri e delle forze dell’ordine nei punti nevralgici della movida, nelle stazioni e soprattutto nei moli di imbarco verso Capri, Ischia e Procida, dove il traffico passeggeri viaggia a ritmo serrato.