Zampata di Lobotka al Maradona: il Napoli piega il Bologna e ritrova i tre punti

Il Napoli supera di misura il Bologna nella quarta giornata di Serie A grazie alla firma decisiva di Stanislav Lobotka nella ripresa

Napoli, 13 settembre 2026 – In una sfida caratterizzata dalle tante defezioni per entrambe le formazioni, i padroni di casa conquistano l’intera posta in palio al termine di novanta minuti combattuti sul prato dello Stadio Diego Armando Maradona.

L’incontro parte subito su ritmi sostenuti, con le due compagini attente a coprire le linee di passaggio. Massimiliano Allegri schiera gli azzurri con il 4-3-3: davanti all’estremo difensore Vanja Milinkovic-Savic compongono la linea a quattro Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín e Leonardo Spinazzola. A centrocampo dirigono il gioco Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, affiancati dall’estro di Kevin De Bruyne, mentre il tridente offensivo vede Matteo Politano e Antonio Vergara muoversi a supporto dell’unica punta Rasmus Højlund.

Dall’altro lato, il Bologna risponde con un assetto speculare sotto la guida temporanea di Andrea Tarozzi, vista la squalifica di Domenico Tedesco. Tra i pali parte titolare il giovane Massimo Pessina, schermato dalla difesa a quattro formata da Emil Holm, Torbjørn Heggem, Arthur Theate e Juan Miranda. In mediana agiscono Tommaso Pobega, Lewis Ferguson e Mikel Amondarain, mentre il reparto d’attacco fa perno sul centravanti Roberto Piccoli, affiancato sugli esterni da Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi.

La svolta del match arriva al sessantaseiesimo minuto di gioco, quando il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka si inserisce con precisione e batte l’incolpevole Pessina, sbloccando il risultato e siglando l’unico gol della gara. Nel quarto d’ora finale la squadra ospite tenta il tutto per tutto per agganciare il pareggio, ma la retroguardia azzurra regge l’urto mantenendo la porta inviolata fino al fischio finale dell’arbitro Kevin Bonacina di Bergamo.