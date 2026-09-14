Bosco in Rosa: la Festa delle Donne a Capodimonte

Sabato 3 ottobre alle ore 16 l’happening per beneficenza al femminile. Le donne per i progetti del Santobono

Un’onda rosa pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 16, il Bosco in Rosa 2026 trasformerà i viali del Real Bosco in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà. Un’onda rosa è pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 3 ottobre alle ore 16, il Bosco in Rosa 2026 trasformerà i viali del Real Bosco di Capodimonte in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà. Mille donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la voglia di stare insieme, sorridere e respirare la bellezza di un luogo unico. Non è solo sport, ma un vero happening al femminile, una festa della comunità, della leggerezza e del benessere.

Il percorso non competitivo di circa 4 km partirà dall’Istituto Caselli – chiesa di San Gennaro e attraverserà i viali storici del parco settecentesco. (Ingresso da porta Miano o porta Piccola). Gli uomini sono invitati, ma solo a tifare e ad applaudire, trasformando il Bosco in un’arena di entusiasmo. I bambini giocheranno in un’area loro dedicata nella quale è prevista l’animazione. L’evento è organizzato da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Come ogni anno, infatti, la manifestazione abbina la festa alla solidarietà. L’edizione 2026 sarà dedicata ai progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, confermando il forte legame tra il Bosco in Rosa e l’impegno a sostegno dell’ospedale pediatrico napoletano. In particolare, il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia” per la parte che riguarda i decori, da destinare ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico di Napoli

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli ed è inserito nel palinsesto di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Tante le squadre in rosa che prenderanno parte alla camminata: Anm, Asia, Croce Rossa Italiana, Eav, Parthenope, ASL NA 1, Komen Italia – Comitato Campania, Ordine degli psicologi. Anche quest’anno, al fianco delle runner, ci sarà Synlab Sdn con iniziative legate alla salute e alla prevenzione femminile, confermando la vocazione sociale dell’evento; Dole, Massigen, S7, Sebach. Iscrizioni sul sito https://www.napolirunning.com/il-bosco-in-rosa/