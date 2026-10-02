Napoli, Tutto Sposi al via ad ottobre con il progetto Forum della Famiglia e della Natalità

Nei weekend del 17-18 e 24-25 ottobre torna la kermesse più longeva del pianeta wedding. Sfilate, vip lounge e ospiti animeranno i padiglioni con oltre 100 espositori

Napoli, 2 ottobre 2026 – Si svolgerà nei due fine settimana di ottobre, 17-18 e 24-25, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la trentasettesima edizione di Tutto Sposi, l’esposizione-evento dedicata al pianeta wedding. Gli organizzatori, ancora una volta, hanno realizzato un intenso programma che, oltre a sfilate, Vip lounge e intrattenimento, con la partecipazione di oltre 100 espositori, include un progetto culturale dal titolo “Forum della Famiglia e della Natalità”. Trentasette anni di nozze, di progetti e racconti di vita. Tutto Sposi non è solo una esposizione del mondo della cerimonia in generale e del matrimonio in particolare, diventata negli anni la fiera più importante d’Italia, ma anche un evento che ha accompagnato negli anni oltre mezzo milione di giovani coppie che hanno coronato il proprio sogno d’amore, trovando nella kermesse sia riferimenti di servizi per la cerimonia e l’abito, sia il punto di partenza del proprio progetto di vita familiare.

Tradizione e cultura alimentano anche i contenuti dell’edizione 2026 che presenterà in anteprima le collezioni sposa e sposo 2027. I dati dell’ISTAT indicano la Campania sul podio delle regioni con il maggior indice di matrimoni (3,5 ogni mille abitanti) ed anche nella graduatoria dei territori scelti per sposarsi (prima la Toscana, seconda la Lombardia e terza la Campania). Mentre quattro incontri, indetti dal Forum della Famiglia, sul tema della denatalità vedranno la partecipazione delle massime cariche istituzionali, ma anche delle Università e degli Ordini professionali per disegnare un quadro propositivo d’intervento contro il calo delle nascite.

Nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, in un percorso espositivo con oltre 100 espositori del pianeta bianco, l’attenzione dei giovani sposi sarà per le tendenze dedicate all’abito, alle location di accoglienza per le cerimonie ed ogni minimo particolare che possa rendere il giorno più bello della vita indimenticabile ed originale. Sono circa ventimila le coppie che, a poco meno di un mese dall’apertura, hanno già scaricato, gratuitamente, dal sito www.tuttosposi.it, la privilege card che gli consentirà di accedere a tutti gli spazi dedicati: dalle sfilate ai sound con ospiti come Andrea Sannino (voce di Domenica In), agli stand di accoglienza di espositori storici come quello della Maison Signore, azienda campana leader del made in Italy nel mondo, oppure alle quattro Vip lounge per le coppie firmate Villa Diamante, Sire, Eden Banqueting e Villa Royal.

Tra gli appuntamenti imperdibili del calendario di questa edizione figurano le sfilate degli atelier più importanti della confezione dell’abito da sposa e da sposo. Ad aprire i defilé sarà la maison Vanitas (17.10), mentre nella seconda giornata toccherà all’atelier Passaro Spose (18.10). Il secondo weekend vedrà protagonista, sabato 24, Pierangeli fashion showroom per il brand Chic & Holland, mentre la chiusura della passerella, domenica 25, toccherà alla maison Amirante.