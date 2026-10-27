Halloween al Museo del Tesoro di San Gennaro con caccia al tesoro

Caccia al Tesoro ed Escape room: due appuntamenti speciali per i più giovani tra enigmi, indovinelli e prove di coraggio alla scoperta del museo del Santo Patrono

Il Tesoro di San Gennaro propone sabato 31 ottobre 2026 due appuntamenti speciali nel giorno di Halloween, appositamente pensati per bambini e ragazzi e i loro accompagnatori: la “Caccia al tesoro…al Tesoro” che permetterà ai piccoli visitatori di trascorrere una mattina tra le bellezze e la storia del Santo Patrono, attraverso un divertente ed entusiasmante gioco. Mentre in serata, dopo l’orario di chiusura del museo, il Tesoro si trasformerà in un Escape room, un’avventura a squadre che coinvolgerà tutti i giovani partecipanti e appassionati di giochi di logica.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria sul sito www.tesorosangennaro.it

Si parte alle 10.30 con la “Caccia al tesoro…al Tesoro”: i partecipanti esploreranno il Tesoro di San Gennaro tra enigmi, indovinelli e prove da superare, condotti dalle guide del Museo in un percorso attivo e coinvolgente, che metterà alla prova la mente dei giovani visitatori e stimolerà la loro creatività. Ogni indizio risolto li avvicinerà sempre di più al tesoro nascosto, custodito in uno scrigno magico che cela una sorpresa per tutti. Una visita fra gioco e apprendimento alla scoperta del Tesoro e della sua unicità, progettata per favorire la collaborazione di squadra e accrescere la curiosità dei piccoli partecipanti. Il percorso, della durata di 60 minuti, è consigliato per bambini dai 5 anni in su. Costi: € 10,00 a bambino. Per gli adulti accompagnatori è previsto l’ingresso con biglietto ridotto comprensivo di audioguida al costo di € 11,00.

Si prosegue la sera, alle 18.30, quando il Tesoro di San Gennaro si trasformerà per un’avventurosa esperienza di Escape room. La guida Rita, rimasta intrappolata nelle sale del Museo, dovrà essere aiutata dai giovani visitatori a trovare le chiavi della grande porta di uscita. I piccoli partecipanti, divisi in squadre, dovranno risolvere enigmi e superare prove di abilità per liberarla e scoprire, lungo il percorso, i segreti su San Gennaro. Il percorso della durata di 45 minuti è consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni. Costi: € 12,00 a bambino. Per gli adulti accompagnatori è previsto l’ingresso con biglietto ridotto comprensivo di audioguida al costo di euro 11,00.

Il Museo del Tesoro di San Gennaro prosegue fino a gennaio 2027 con un programma di appuntamenti per adulti e bambini: dalle visite serali a porte chiuse alla scoperta della collezione dei tesori del Santo Patrono, della Real Cappella e delle opere della mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, fino agli eventi per i più piccoli. L’obiettivo è permettere a tutti di scoprire la storia, la bellezza e le tante curiosità su un luogo simbolo della città.

Il programma aggiornato con tutti gli appuntamenti è consultabile sul sito www.tesorosangennaro.it