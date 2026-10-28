Piazza Municipio si trasforma nel tempio della dolcezza: al via la nuova edizione di Chocoland

Nel cuore di Napoli si è inaugurata la celebre fiera del cioccolato artigianale e della pasticceria. Tra masterclass, showcooking e stand da tutta Italia, il centro cittadino celebra l’eccellenza dolciaria

Napoli, 28 ottobre 2026 — Un’esplosione di profumi, sapori e creatività artigianale ha travolto il centro di Napoli. Con il taglio del nastro in una affollatissima Piazza Municipio, ha preso ufficialmente il via la nuova edizione di Chocoland, la storica manifestazione interamente dedicata al mondo del cioccolato e dell’alta pasticceria. La suggestiva cornice monumentale della piazza, a due passi dal Maschio Angioino, ospita decine di stand espositivi curati dai migliori maestri chocolatier provenienti da tutta Italia. Le eleganti casette allestite per l’occasione mettono in mostra un vero e proprio trionfo di delizie, proponendo un percorso gustoso che spazia dalle classiche tavolette fondenti e aromatizzate alle praline d’autore, fino ad arrivare a vere e proprie sculture d’arte realizzate interamente in cacao.

La forza della manifestazione risiede nella sua capacità di andare oltre la semplice mostra-mercato, trasformandosi in una vera festa diffusa che coinvolge appassionati, famiglie e visitatori di ogni età. Gli stand e il villaggio del gusto restano aperti ogni giorno con orario continuato dalle 10:00 del mattino fino alle 23:00, prolungando l’apertura fino alla mezzanotte durante il fine settimana per accogliere il grande flusso di passeggiatori e turisti. L’accesso all’area e a tutte le strutture è completamente gratuito, consentendo a chiunque di immergersi nelle diverse attività in programma. Durante tutta la giornata si alternano fitti appuntamenti: i grandi maestri pasticcieri salgono sul palco per offrire showcooking dal vivo e masterclass aperte al pubblico, rivelando le tecniche di temperaggio del cioccolato e i segreti delle lavorazioni artistiche.

Un’attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con i laboratori didattici attivi prevalentemente nelle ore pomeridiane, dove i bambini possono cimentarsi direttamente con le mani in pasta. La rassegna accende inoltre i riflettori sul profondo legame tra la tradizione del cacao puro e le tante eccellenze del territorio campano, proponendo accostamenti inediti che valorizzano la pasticceria artigianale in ogni sua sfumatura. Chocoland si conferma così un appuntamento imperdibile nel panorama autunnale cittadino, in grado di coniugare la promozione dell’artigianalità di altissima qualità con la vivibilità degli spazi urbani, regalando a napoletani e turisti un motivo in più per attraversare e vivere il cuore della città.