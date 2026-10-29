Poker d’autore all’U-Power Stadium: il Napoli dilaga e travolge il Monza

Una ripresa travolgente trascina gli azzurri: i gol di Politano, Rafa Marín e del neoentrato De Bruyne rispondono all’iniziale zampata di Varela, dopo il vantaggio lampo firmato da Højlund



La trasferta in terra brianzola regala risposte importanti e spettacolo puro ieri 28 ottobre 2026. Sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium, il Napoli supera il Monza con un netto e rotondo 4-1, riscattando le ultime uscite e mostrando una notevole superiorità nella seconda frazione di gioco. Una vittoria costruita sulla profondità della rosa e sulla qualità dei singoli, capace di spezzare l’equilibrio di un primo tempo combattuto.

La partita si sblocca subito. Al 10′ minuto è Rasmus Højlund a rompere gli indugi: l’attaccante danese riceve un invitante pallone in verticale da capitan Di Lorenzo, brucia in velocità Goglichidze e fredda il portiere locale con un preciso tiro di sinistro. Il Napoli sembra in controllo, ma la serata riserva subito una tegola per la mediana azzurra: al 16′ Stanislav Lobotka è costretto a lasciare il campo in barella a causa di un duro contrasto di gioco, rilevato da Billy Gilmour. Il Monza prova a scuotersi e, proprio nel finale di prima frazione (43′), trova il pari: un cross calibrato da sinistra di Robinson pesca nel cuore dell’area Gustavo Varela, che di testa batte la retroguardia ospite firmando l’1-1 con cui le squadre vanno al riposo.

Nel secondo tempo cambia totalmente il canovaccio tattico. Gli ospiti rientrano in campo con un piglio feroce e impiegano appena tre minuti a rimettere la freccia. Al 48′ è Matteo Politano a sfruttare un errore in disimpegno della retroguardia brianzola, a entrare in area e a fulminare il portiere avversario con un chirurgico diagonale mancino. Il Monza accusa il colpo e il Napoli ne approfitta per chiudere i conti. Al 62′ sale in cattedra Rafa Marín, implacabile nel deviare di testa in rete un corner tagliato dello stesso Politano. Pochi minuti più tardi (67′), c’è gloria anche per Kevin De Bruyne — subentrato nella ripresa: il fuoriclasse belga viene imbeccato alla perfezione da una splendida imbucata di Lang e, a tu per tu con l’estremo difensore, deposita comodamente in fondo al sacco il pallone dell’1-4. Nel finale i ritmi calano, gli azzurri gestiscono il possesso e sfiorano ripetutamente la quinta rete con un ispirato McTominay, archiviando un successo prezioso che rilancia le ambizioni della squadra.

Il Tabellino della Partita

Stadio: U-Power Stadium di Monza

Marcatori: 10′ Højlund (N), 43′ Varela (M), 48′ Politano (N), 62′ Rafa Marín (N), 67′ De Bruyne (N)

MONZA (3-4-2-1):Törnqvist; Birindelli, Goglichidze (46′ Carboni), Lucchesi (74′ Antov); Bakoune, Colombo, Ondoa (60′ Akinsanmiro), Mangas; Robinson (69′ Zeballos), Ngonge (60′ Colpani); Varela.Allenatore: Juric

NAPOLI (4-3-3):Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (46′ Marianucci), Marín, Olivera; Anguissa (64′ De Bruyne), Lobotka (17′ Gilmour), McTominay; Politano (64′ Vergara), Hojlund (81′ Lucca), Lang.Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

Arbitro: Ayroldi