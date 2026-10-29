Il Lungomare di Napoli si prepara ad accogliere il Roller Skating Festival: scatta il piano traffico straordinario

Chiusure temporanee, deviazioni e aree pedonali potenziate per fare spazio alla grande festa delle rotelle che animerà la costa partenopea nei prossimi giorni

Napoli, 29 ottobre 2026 – Tutto pronto sul lungomare partenopeo per l’arrivo del Roller Skating Festival, l’evento sportivo e ricreativo che nei prossimi giorni trasformerà uno dei tratti più suggestivi della città in una grande pista a cielo aperto per pattinatori, appassionati e famiglie. Per garantire lo svolgimento delle esibizioni in totale sicurezza e favorire l’afflusso del pubblico, il Comune di Napoli ha predisposto un piano di viabilità ad hoc. Le misure previste includono temporanee limitazioni al traffico veicolare, deviazioni sulle arterie limitrofe e un potenziamento delle aree pedonalizzate lungo il tratto interessato dalla manifestazione.

L’iniziativa, che richiamerà atleti, praticanti di tutte le età e curiosi, intende promuovere la mobilità sostenibile e lo sport all’aria aperta, regalandosi uno scenario unico tra mare e città. I dettagli specifici sulle modifiche alla circolazione e sui percorsi alternativi consigliati sono consultabili sui canali ufficiali della mobilità cittadina.