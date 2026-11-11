Panico e classi svuotate a Napoli: l’ennesimo falso allarme che ferisce la scuola

Evacuate diverse istituzioni scolastiche dopo una serie di segnalazioni anonime. Mentre si accertano le responsabilità, la comunità dei docenti e delle famiglie risponde con maturità e fermezza per tutelare i ragazzi



11 novembre 2026 – Napoli si è svegliata oggi affrontando ore di ansia e disagi in diversi quartieri della città. Una sequenza di segnalazioni anonime ha fatto scattare i protocolli di emergenza in numerosi istituti scolastici, costringendo i dirigenti a ordinare l’evacuazione immediata delle aule. Le forze dell’ordine e gli artificieri sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza gli edifici e svolgere i rilievi necessari, consentendo fortunatamente di verificare in breve tempo l’infondatezza delle minacce.

Oltre al timore iniziale e all’interruzione delle attività didattiche, episodi di questo genere rischiano di destabilizzare un ambiente che dovrebbe rimanere sempre un presidio sicuro e sereno per studenti e personale. Tuttavia, la risposta dei docenti, del personale ATA e delle famiglie è stata esemplare: le procedure di emergenza sono state gestite con il massimo ordine, dimostrando quanto la rete scolastica napoletana sappia fare squadra anche di fronte a provocazioni o gesti d’inconsapevole irresponsabilità.

Mentre le autorità lavorano per risalire agli autori di queste chiamate, resta al centro una certezza: il valore della scuola come comunità coesa. Trasformare questi momenti di disorientamento in un’occasione per ribadire la centralità del diritto allo studio e la solidarietà tra chi la scuola la vive ogni giorno è il modo migliore per dimostrare che l’impegno collettivo non si fa intimidire.