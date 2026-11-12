Campi Flegrei, in vigore il decreto da un miliardo: dieci anni di fondi e Roberto Fico commissario straordinario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento per l’emergenza bradisismo. Stanziati 500 milioni per i privati e 500 per gli edifici pubblici, incentivi fino al 100% per la messa in sicurezza sismica e stop a mutui e tasse per gli sfollati

Napoli, 12 novembre 2026 – È ufficialmente entrato in vigore oggi, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 205 del 2026 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza bradisismica nell’area dei Campi Flegrei. Il testo, composto da ventotto articoli, arriva a circa un mese dal via libera del Consiglio dei Ministri dello scorso 13 ottobre e apre ora la finestra di sessanta giorni entro cui il Parlamento dovrà procedere alla conversione in legge.

Il cuore del provvedimento è uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro distribuito su un arco decennale, dal 2027 al 2036. La copertura finanziaria è stata suddivisa in due canali distinti ma speculari: un fondo da 500 milioni di euro destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato e un secondo fondo, sempre da 500 milioni, riservato agli edifici pubblici. Entrambe le linee di finanziamento avranno una dotazione annuale fissa di 50 milioni di euro per ciascuno dei dieci anni previsti.

Sul fronte operativo, il decreto ridisegna la catena di comando affidando la gestione degli interventi direttamente al territorio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, assume il ruolo di commissario straordinario per l’area flegrea, con un incarico che resterà valido fino al 31 dicembre 2036.

Per garantire rapidità nell’esecuzione delle opere e superare le lungaggini burocratiche, il commissario sarà affiancato da due vicecommissari e potrà avvalersi di una struttura di supporto composta fino a un massimo di 93 unità di personale. Viene inoltre istituita una Conferenza di servizi permanente, pensata per accentrare e velocizzare il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio dei cantieri. Il decreto interviene in modo mirato sul tessuto residenziale, introducendo incentivi graduati in base all’entità dei danni e alle condizioni economiche dei cittadini. Per il ripristino delle abitazioni che hanno riportato danni lievi sono previsti contributi diretti fino a un massimo di 30mila euro, mentre sul fronte della riduzione della vulnerabilità sismica il sostegno per l’adeguamento strutturale potrà coprire fino al 100% delle spese per i nuclei familiari con un reddito imponibile inferiore ai 28mila euro.

Accanto ai ristori economici, il testo agisce sullo sblocco amministrativo introducendo corsie preferenziali per definire le pratiche di sanatoria e condono edilizio ancora pendenti, che rappresentano spesso un ostacolo insormontabile per l’accesso ai fondi di ristrutturazione. Il provvedimento prevede inoltre misure urgenti e risorse dedicate per favorire la delocalizzazione volontaria dei residenti dalle zone a maggior rischio.

Una parte significativa del decreto guarda all’emergenza sociale legata agli eventi sismici più recenti, in particolare alle scosse del 31 luglio e del 1° agosto 2026. Per i residenti e le attività economiche con sede in immobili dichiarati inagibili e sgomberati a seguito di quella sequenza sismica, scatta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi con scadenza compresa tra il 31 luglio e il 30 novembre.

A questa misura si affianca un respiro sul fronte creditizio: per specifiche categorie di soggetti colpiti dall’emergenza, il provvedimento autorizza la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2027, offrendo una rete di protezione finanziaria mentre si avvia la fase strutturale della ricostruzione e della messa in sicurezza dell’area.