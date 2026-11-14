Napoli: sole e meteo battezzano il 40esimo Salone nautico Navigare

Folto pubblico alla giornata inaugurale dell’esposizione che per nove giorni sarà presente a Mergellina. Prove in mare e nuove imbarcazioni della stagione 2027 già in acqua



Napoli, 14 novembre 2026 – Inaugurata questa mattina a Napoli la 40ª edizione del Salone Nautico Internazionale Navigare in corso sino a domenica 22 al Molo Luise di Mergellina. a città, grazie a una condizione meteorologica e a un sole primaverile, ha accolto il folto pubblico della prima delle nove giornate in calendario per l’esposizione nautica organizzata da Afina, Associazione Filiera Italiana della Nautica. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sempre presente alla manifestazione, non è mancato quest’anno. La sua osservazione sull’importanza del mare e della nautica lascia ben sperare per il futuro del diportismo nautico campano: “La nautica è una filiera importante perché dà tante economie, dà tanto lavoro, ma ha bisogno anche di infrastrutture che diano risposte ai diportisti – dichiara il sindaco Manfredi.

Oltre 90 le imbarcazioni presenti al molo Luise a Mergellina, dai piccoli battelli pneumatici sino ai maxi yacht, dimensioni tra i 6 e addirittura i 27 metri. Lo spettacolo favorito dal bel tempo ha consentito a tutti i visitatori di poter anche provare le barche in mare, prerogativa principale di questa esposizione. Tra le novità spicca sicuramente il gozzo di Esposito Mare, il 52 piedi, al debutto proprio nel Golfo partenopeo. Tra i battelli pneumatici in esposizione, spiccano sia il Mediterraneo 42 piedi di Italiamarine ma anche il Seaprop 38 piedi. Tra le barche dei cruiser, invece, spettacolo di tante offerte e possibilità dei cantieri napoletani.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni sino a domenica 22 novembre, con la possibilità, anche durante la settimana, di provare l’imbarcazione dei propri sogni, prenotando presso i concessionari l’uscita in mare. Orari del salone: lunedì-giovedì dalle 12:00 alle 17:30; venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal Sito web: https://salonenauticonavigare.it/