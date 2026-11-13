Caso Monaldi, svolta sull’inchiesta per il piccolo Domenico: “Andava impiantato un cuore artificiale”

Salgono a nove i nomi nel registro della Procura di Napoli per la morte del bimbo di due anni e mezzo deceduto dopo il trapianto fallito. Secondo i periti, il ricorso tempestivo al dispositivo meccanico avrebbe garantito oltre il 70% di possibilità di sopravvivenza, mentre sotto la lente finiscono anche le procedure di refrigerazione dell’organo in Alto Adige. Indagati anche due sanitari di Bolzano

Napoli, 13 novembre 2026 – Si allarga il perimetro delle responsabilità nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto cardiaco fallito. La Procura partenopea ha iscritto nel registro degli indagati – come atto dovuto in vista dei prossimi interrogatori – anche due operatori sanitari dell’ospedale di Bolzano (una vice coordinatrice del blocco operatorio e un’operatrice socio-sanitaria), portando a nove il numero complessivo delle persone coinvolte negli accertamenti coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal pm Giuseppe Tittaferrante.

Al centro dell’accelerazione investigativa ci sono le conclusioni della perizia disposta dal gip Mariano Sorrentino – oggetto in questi giorni del confronto tecnico nell’ambito dell’incidente probatorio. Secondo gli esperti incaricati dal giudice, il piccolo Domenico avrebbe avuto oltre il 70% di probabilità di salvarsi se, entro 72 ore dal trapianto non riuscito, fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo (Berlin Heart) anziché essere mantenuto per circa due mesi in circolazione extracorporea (Ecmo), un supporto indicato solo per brevi periodi. L’impianto tempestivo del dispositivo di assistenza ventricolare avrebbe infatti consentito di guadagnare tempo prezioso in attesa di un secondo trapianto, evitando l’irreversibile deterioramento multiorgano.

Parallelamente alla gestione clinica post-operatoria al Monaldi – per la quale restano indagati sette sanitari dell’équipe napoletana (tra cui il primario cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, coinvolti anche nelle contestazioni relative alla falsificazione della cartella clinica) – i magistrati e i carabinieri del Nas stanno ricostruendo ogni passaggio del trasferimento dell’organo espiantato a Bolzano il 23 dicembre 2025. Il cuore, infatti, era giunto a Napoli irrimediabilmente danneggiato dal freddo perché conservato in un contenitore non conforme e refrigerato con ghiaccio secco anziché con normale ghiaccio d’acqua. L’iscrizione dei due operatori altoatesini, che avevano avuto un ruolo nella fornitura del materiale refrigerante durante la fase di prelievo, mira ora a chiarire l’intera catena di custodia e le eventuali corresponsabilità tra le due strutture ospedaliere.