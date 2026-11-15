Maltempo, flagello sul Salernitano: frane, allagamenti e collegamenti spezzati

Doppia interruzione sulla statale Amalfitana a causa degli smottamenti. Acqua e infiltrazioni colpiscono anche l’ospedale di Eboli, dove scatta l’emergenza per mettere in sicurezza i reparti

Salerno, 15 novembre 2026 – Una violenta perturbazione si è abbattuta sull’intera provincia di Salerno, trasformando in poche ore le arterie stradali in torrenti e riaccendendo l’allarme sul fragile equilibrio idrogeologico del territorio. Dalla Costiera alla Piana del Sele, il bilancio provvisorio racconta di una giornata campale per la macchina dei soccorsi, con decine di interventi effettuati da Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali e forze dell’ordine.

Costiera Amalfitana spezzata in due Il fronte più critico sul piano della viabilità riguarda ancora una volta la strada statale 163 “Amalfitana”. Le piogge battenti hanno saturato i costoni rocciosi, provocando il distacco di fango, pietrisco e detriti che hanno invaso la carreggiata. L’arteria è stata interdetta al traffico veicolare in due diversi punti, spezzando di fatto i collegamenti lungo la fascia costiera e generando pesanti ripercussioni per pendolari, residenti e mezzi di soccorso. Sul posto operano senza sosta le squadre dell’Anas e i rocciatori incaricati di ispezionare i versanti: prima di poter procedere alla rimozione del materiale e alla riapertura, sarà indispensabile verificare l’assenza di ulteriori fronti instabili, un’operazione resa complessa dal perdurare delle condizioni meteo avverse.

L’emergenza a Eboli e i danni all’ospedale Situazione altrettanto tesa a sud del capoluogo. Nella Piana del Sele, e in particolare nel territorio comunale di Eboli, l’intensità delle precipitazioni ha mandato in crisi i sistemi di drenaggio urbano. Strade trasformate in fiumi, sottopassi impraticabili e scantinati allagati hanno impegnato a lungo le squadre di pompieri. A destare maggiore preoccupazione sono stati i danni registrati all’interno del presidio ospedaliero ebolitano: l’acqua si è infiltrata attraverso le coperture e gli infissi, allagando corridoi e alcuni locali della struttura. La direzione sanitaria e i tecnici dell’Asl sono intervenuti immediatamente per arginare le perdite, mettere in sicurezza gli impianti elettrici e preservare la piena operatività dei servizi sanitari, evitando interruzioni nell’assistenza ai degenti.

Monitoraggio costante e appello alla prudenza L’ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno l’entroterra e l’area dell’Agro Nocerino-Sarnese, dove si segnalano cadute di alberi, smottamenti minori e il costante ingrossamento dei corsi d’acqua, tenuti sotto stretta osservazione dai Centri Operativi Comunali attivati dai sindaci. Mentre si inizia a fare una prima, parziale stima dei danni alle infrastrutture pubbliche e alle attività private, dalle prefetture e dagli enti locali arriva un rinnovato invito alla massima prudenza: si raccomanda di evitare gli spostamenti non indispensabili, di non sostare nei pressi di sottopassi o argini e di prestare particolare attenzione lungo le strade pedemontane e costiere esposte al rischio di caduta massi.