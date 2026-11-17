“Dal 21 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, oltre cinquanta giorni di luci, concerti gospel, parate e attrazioni gratuite per le famiglie trasformeranno il cuore della città sannita

Benevento si prepara a vestirsi a festa per accogliere la magia del periodo più atteso dell’anno. Torna l’appuntamento con “InCanto di Natale”, la rassegna giunta alla sua undicesima edizione, promossa dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, sotto la direzione artistica di Renato Giordano. Per quasi due mesi, dal 21 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, il centro storico e le piazze principali diventeranno il palcoscenico diffuso di un viaggio tra arte, musica e tradizione.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 21 novembre alle ore 17:00 in Piazza Risorgimento. A dare ufficialmente il via ai festeggiamenti sarà uno dei momenti più suggestivi e attesi dalla cittadinanza: l’accensione del Grande CantAlbero, simbolo luminoso e musicale della manifestazione.

Il cartellone messo a punto per questa edizione punta a coinvolgere un pubblico trasversale, unendo l’intrattenimento popolare alla valorizzazione degli spazi urbani. Le strade della città saranno animate da un fitto calendario di eventi che spazia dai concerti gospel alle melodie della tradizione natalizia, passando per esibizioni di artisti di strada, spettacoli itineranti e scenografiche acrobazie aeree.

Grande attenzione è riservata ai più piccoli e alle famiglie, veri protagonisti della kermesse. Oltre alle colorate parate, tra cui spicca la Parata dei Cartoni Animati, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera fiabesca del Villaggio di Babbo Natale e usufruire della giostra carosello, messa a disposizione gratuitamente per tutti i bambini.

“InCanto di Natale” si conferma così non solo come un’occasione di svago per i residenti, ma anche come un’opportunità per i visitatori di scoprire il patrimonio storico e culturale di Benevento, avvolti in un’atmosfera suggestiva e accogliente.