Meloni a Napoli nella control room della Terra dei Fuochi. Con Manfredi solo il saluto istituzionale

Sopralluogo a porte chiuse della premier al comando dei Carabinieri forestali per il monitoraggio dei roghi. Nessun bilaterale con il sindaco dopo le recenti tensioni sui bilanci dei Comuni

Napoli, 16 novembre 2026 – È arrivata intorno alle 15:20 in piazza Duca degli Abruzzi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per una visita operativa al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA). Un sopralluogo blindato, svoltosi interamente a porte chiuse e senza punti stampa, pensato per fare il punto sul contrasto ai roghi tossici e agli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi. Il cuore tecnologico del monitoraggioAl centro dell’agenda della premier c’è la control room interforze inaugurata all’interno del comando nell’ottobre 2025. La sala operativa lavora a ciclo continuo, 24 ore su 24, incrociando i flussi informativi che arrivano dal territorio: dai rapporti delle pattuglie e delle segnalazioni esterne fino alle riprese di droni, elicotteri e telecamere di sorveglianza, monitorando in tempo reale anche lo stato delle bonifiche e della rimozione dei rifiuti. Ad accogliere Meloni nella sede dell’Arma erano presenti il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro e i vertici delle forze dell’ordine. All’esterno della caserma si è inoltre radunata una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Gennaro Sangiuliano.

A catturare l’attenzione politica della giornata è stato soprattutto il primo incrocio napoletano tra la presidente del Consiglio e il sindaco Gaetano Manfredi dopo il recente braccio di ferro sui conti dei Comuni. Nelle scorse settimane il primo cittadino, nella doppia veste di sindaco e presidente dell’Anci, aveva sottoscritto insieme ad altri otto colleghi di grandi città un appello per chiedere al governo un tavolo urgente sulle difficoltà dei bilanci locali e sul caro vita — richiesta alla quale Meloni aveva replicato indicando la Conferenza Stato-Città come unica sede deputata a un confronto aperto a tutti gli amministratori, senza distinzioni di schieramento.

Nonostante le tensioni delle ultime settimane, l’incontro odierno non ha offerto spazio a chiarimenti politici: da Palazzo San Giacomo è stato infatti precisato che la presenza di Manfredi in piazza Duca degli Abruzzi è rientrata esclusivamente nei binari dell’accoglienza istituzionale, senza bilaterali né colloqui riservati a margine del sopralluogo.