Identificato in Arizona il titolare dello pseudonimo usato per i falsi allarmi bomba nelle scuole, ma è estraneo ai fatti: la sua identità è stata clonata. L’indagine passa ora al pool antiterrorismo partenopeo guidato dal procuratore capo

Napoli, 18 novembre 2026 – Il fantasma cibernetico di “Mikhail Andropov” ha un volto americano, ma l’uomo dietro al nickname è del tutto estraneo al piano di terrore che ha paralizzato le scuole italiane. La vicenda compie un netto salto di livello giudiziario: la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo ufficiale sull’ondata di email minatorie, un’inchiesta pesante per ipotesi di reato di terrorismo guidata direttamente dal procuratore Nicola Gratteri. Tutto era iniziato con l’invio massivo di messaggi di fuoco a centinaia di istituti scolastici. Parole choc, minacce di ordigni e una firma che mescolava la memoria dell’intelligence sovietica a retoriche estremiste: Mikhail Andropov, autoproclamatosi leader del “Vilayat del Misoginistan”.

Un castello di terrore virtuale che ha spinto gli specialisti della Sicurezza Cibernetica di Napoli a scavare nei flussi di rete, arrivando a rintracciare il titolare di quel nickname in Arizona. Ma la pista si è rivelata un depistaggio studiato a tavolino: l’uomo d’affari statunitense, subissato dai messaggi di studenti italiani allarmati, si era premurato di denunciare tutto tramite una PEC all’ambasciata italiana. L’FBI, dopo averlo ascoltato, lo ha scagionato in toto: la sua identità digitale era stata clonata e depredata per firmare un ricatto seriale ai danni del sistema scolastico nazionale. Le tracce informatiche portano altrove, confermando l’uso di tecniche di camuffamento informatico (come il ricorso a server esteri) per confondere le piste investigative.

Mentre le autorità governative fanno il punto sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e scolastiche, l’apertura del fascicolo a Napoli segna una svolta metodologica. L’impegno della Procura partenopea e del pool coordinato da Gratteri punta ora dritto al cuore della rete per dare un nome e un volto ai veri registi del terrore telematico. Non più semplici scherzi di pessimo gusto o emulazioni isolate, ma una minaccia sistematica trattata con il rigore e gli strumenti riservati ai dossier antiterrorismo.