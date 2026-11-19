Dal 20 al 29 novembre incontri nelle scuole, laboratori sulle emozioni, flash mob e una panchina rossa. Il sindaco Michele Carbone: “Il rispetto si costruisce ogni giorno. Il Centro Antiviolenza Maria è un’eccellenza della nostra città, un presidio fondamentale per le donne”

San Giorgio a Cremano, 19 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Comune di San Giorgio a Cremano promuove un programma di iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e partecipazione che coinvolge scuole, associazioni, giovani e cittadini. Un percorso condiviso con l’assessore alle Politiche Sociali Ciro Di Giacomo, con il sostegno dell’intera Giunta, per diffondere la cultura del rispetto, contrastare ogni forma di violenza di genere e rafforzare la consapevolezza collettiva.

Il programma prenderà il via domani, 20 novembre, con la consegna al Centro Antiviolenza “Maria” di un quadro realizzato da una donna che, dopo aver vissuto una storia di violenza, ha trovato proprio nel Centro il sostegno necessario per ricominciare, ritrovare sé stessa e rinascere. Si prosegue il 24 novembre, al Palaveliero, con “Donne al sicuro”: attività pratiche di difesa rivolte agli studenti degli istituti superiori e curate dall’IPTS con la Polizia Municipale.

Il 25 novembre invece, alle 9.30, presso l’ITI Medi, si terrà “Rifioriamo ancora”, un incontro rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori. con esperte del Centro Antiviolenza “Maria”, realizzato con la collaborazione di Rotary Cava De Tirreni e Fipe. Alle ore 12 poi, all’interno del Parco Urbano Vincenzo Liguori, spazio a “Tracce di futuro: le 3 stazioni del rispetto”, con un laboratorio di educazione alle emozioni a cura dell’associazione Semi di Pace, un flash mob curato dall’associazione Arte Danza e l’installazione di una panchina rossa, simbolo permanente della lotta contro la violenza di genere.

La giornata si concluderà alle ore 20 alla Fonderia Righetti di Villa Bruno con lo spettacolo ad ingresso gratuito “No alla violenza contro le donne”, con Ciro Ceruti, Sex and Sud, Alessandra Ciccariello e contributi a cura del Centro Antiviolenza Maria. Il programma si concluderà il 28 e 29 novembre al Museo Civico di Villa Bruno con “Voci che non tacciono”, spettacolo teatrale itinerante a cura dell’associazione “La casa di Alessandra”, sempre ad ingresso gratuito.